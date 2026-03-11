　日本代表は3月下旬にイギリス遠征を行い、3月28日にスコットランドのグラスゴーでスコットランド代表、3月31日にロンドンのウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦します。

　今回は昨年11月以来となる代表活動に向け、ゲキスタ恒例の日本代表招集メンバー予想をお届けします。負傷者の復帰状況、新たなケガ人の状態は?　ワールドカップ本大会に向けた新戦力のテストなど、選考のポイントや活動の狙いなどについて、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。

(収録日:2026年3月9日)



　ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。

