King & Princeニューシングル「Waltz for Lily」の歌詞の世界観にフォーカスしたリリックビデオを4種類同時公開

King & Princeが、18thシングル「Waltz for Lily」（3月25日発売）のリリックビデオ全4種をグループの公式TikTok（@kingandprince_um）で同時公開した。

■“運命の出会い” を描いた歌詞にフォーカス

「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、先週放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』でパフォーマンスされると、 “Mステ” とともに “#KingandPrince” がXでトレンド入り。

メンバーのこだわりが詰まった花のモチーフが散りばめられた演出や、息がぴったりあったパフォーマンスが「繊細さと力強さを両方体現できるキンプリすごすぎ」「神秘的で美しくて最高でした！」「ふたり離れて踊っていても統一感のある美しい世界観が素敵！」と大きな注目を集めた。

このたび公開されたのは、“運命の出会い” を描いた歌詞にフォーカスしたリリックビデオ。「Waltz for Lily」は音源解禁時から、ラブソングでありながら恋愛以外の出会いにも通じる優しい歌詞が「言葉の美しさがまっすぐ届いてくる」「あったかくて胸がギュッとなる…」などとSNS上で反響を呼んでいた。

リリックビデオは全4種類の異なるパートの歌詞を切り取った映像となっているので、ぜひこの機会にサビ以外の歌詞にも注目して、様々な視点で「Waltz for Lily」を楽しもう。

また、「Waltz for Lily」が3月23日に、単曲先行配信されることが決定。先行配信にあたって各種デジタルキャンペーンもスタートした。なお、シングル表題曲以外の「Waltz for Lily」通常盤に収録されるカップリング曲2曲は、3月25日にデジタル配信される。

■リリース情報

2026.03.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Waltz for Lily」

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

