法人税や消費税など約1億5000万円を脱税したとして昨年末に在宅起訴され、3月18日に初公判が予定されている実業家・インフルエンサーの宮崎麗果被告（本名・黒木麗香/38）。夫でEXILE元メンバーの黒木啓司氏（46）と共に業界きっての“セレブ夫婦”として知られていたが、最近の黒木氏の“意味深”な言動が原因で、夫婦の近況をめぐってSNSでは心配を集めている。

宮崎氏による巨額の脱税疑惑が明るみになったのは、昨年12月25日のことだった。

「宮崎氏と、自身が代表を務める広告会社『Solarie』は、知人を通じて虚偽の領収書を作成。架空の業務委託費を計上して’21年1月期、’23〜’24年1月期に会社所得約4億9600万円を圧縮したとされ、法人税約1億2600円を脱税したことに加え、’24年1月までに支払うべき2年間の消費税約3100万円を免れた疑いが持たれています。不当に得た金銭はブランド品の購入に充当したと見られており、東京地検特捜部によって在宅起訴された昨年12月25日、宮崎氏はSNSで“速やかに修正申告を行う”と説明。東京地裁は今年2月、初公判の期日を3月18日に決定していました」

インフルエンサーとして人気を博した宮崎氏のインスタグラムと言えば、エルメスのブランドバッグや、ロレックスの高級腕時計、高級外車の写真であふれる煌びやかな日常で有名だったが、脱税疑惑が浮上する直前、それらの写真が軒並み削除されていた。また、疑惑が浮上したのを境に、夫の黒木のアカウントからも、4人の子どもたちと映った写真のほとんどが削除されていった。

そして、騒動から3カ月近くが経過し、黒木のインスタグラムに新たな“異変”が起きていたという。

「3月8日の時点で、黒木さんがインスタグラムで公開していた宮崎さんとの写真がほぼ削除されていたんです。現状、残っているのは、’22年10月に公開した高級ブランドのパーティーで撮影したと思われる2ショットの1枚のみ。さらに、黒木さんは8日に更新したストーリーズで、日の出をバックに《新しい1日の始まり》とキャプションを添えた写真を公開。夫婦の写真が削除されたこともあり、この投稿が“仕切り直し”と捉えられたのか、Xでは一部で離婚を疑うような声もちらほら。

とはいえ、黒木さんのインスタのリール（動画）欄には、宮崎さんと撮影した仲睦まじい動画が複数残っているほか、宮崎さんのアカウントには夫婦の写真がまだ多く残っています。写真の削除について黒木さんに他意はないのかもしれませんが、このところ夫婦の近況に関する情報が出ていなかったこともあり、急な動きに驚く人は多かったでしょう」（WEBメディア記者、以下同）

実際、ふいに訪れた黒木氏の“意味深”な行動に、Xではこんな反応が寄せられていた。

《ストーリーの内容も相まって、いろいろ想像してしまう。今後どうなるのか気になるな》

《めっちゃ大好きだったから本当色々複雑な気持ち》

《何もないといいけど、急な動きだとどうしても心配になります》

いっぽう、黒木氏とは異なり、“前向き”なのが宮崎氏だ。9〜10日にかけて、インスタグラムのストーリーズで、自身が代表を務める美容企業の新製品について、ポストを9連投していた。

「脱税疑惑が明るみになってからは、しばらくSNSの更新を控えていた宮崎さんですが、2月頃から再開。自社製品の宣伝が多いようです。また、宣伝だけではなく、製品に対する顧客の反応も公開。《楽しみです》《待ってました》《絶対買います》といった声が多く寄せられている様ですが、脱税疑惑に世間で厳しい声が寄せられる一方、従来のファンからはまだ支持を得ているのかもしれませんね」

初公判で宮粼氏は何を語り、再起への道をどう描いているのか――。