東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」内に店舗を構える、カフェレストラン「カフェ・カイラ舞浜店」

カフェ・カイラ舞浜店の新メニューとして、会話も写真も楽しめる華やかな「アフタヌーンティー」が仲間入りしました☆

カフェ・カイラ舞浜店「アフタヌーンティー」

価格：一人 3,980円（税込）※事前予約制 ※2名様分で1セットの提供となります

提供開始日：2026年3月10日（火）

提供時間：平日14:00〜19:00（2時間制／ラストオーダー17:00）

定員：1日8名限定（1組2名まで）

セット内容：

上段：スイーツ（ミルクレープケーキ／季節のカットフルーツ）中段：ドルチェ（レアチーズケーキ／ベリーロールケーキ／オペラ／ピスタチオケーキ／ザクロケーキ）下段：セイボリー（卵のパンケーキサンド／スパムのパンケーキサンド／チップス&自家製タコミート／チップス&アボカドディップ）別皿：ミニアサイーボウルドリンクメニュー（飲み放題）・ 紅茶（アールグレイ／ダージリン／はちみつレモン／アサイーベリー／マンゴ―パイナップル／ローズヒップハイビスカス／パッションライチ）※HOT・ アイスウーロン茶・ アイスコーヒー・ ホットコーヒー

販売店舗：カフェ・カイラ舞浜店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 商業施設イクスピアリ2F（トレイダーズ・パッセージエリア）

カフェ・カイラ舞浜店に、色とりどりのスイーツや季節のフルーツ、軽やかなセイボリーに加え、カフェ・カイラならではのミニアサイーボウルも添えた特製アフタヌーンティーセットが登場。

上段にはミルクレープケーキと季節のカットフルーツ、

中段にはレアチーズケーキやベリーロールケーキ、オペラ、ピスタチオケーキ、ザクロケーキなどのドルチェ、

下段には卵のパンケーキサンド、スパムのパンケーキサンド、チップス&自家製タコミート、チップス&アボカドディップといったセイボリーがレイアウトされています。

さらにカフェ・カイラ自慢の人気メニュー「アサイーボウル」がミニサイズで提供されるのも嬉しいポイント。

ドリンクはホットの紅茶各種とアイスティー、

ロゴ入りカップで提供されるホットコーヒー、

アフタヌーンティーとも相性の良いアイスコーヒーや

アイスウーロン茶の飲み放題付きです。

香り高いドリンクとともに、ゆっくりとしたティータイムが楽しめます。

舞浜での女子会やカフェタイム、推し活、自分へのご褒美のヌン活・ヌン茶など、春のカフェ時間を少し特別にしたい方にぴったりの内容で提供されるアフタヌーンティー。

女子会やご褒美タイムはもちろん、推し活やぬい撮りなど、思い出に残るカフェ時間としてもおすすめです。

舞浜でのお出かけの合間のカフェ利用にも最適で、華やかなティースタンドが特別なひとときを彩ります☆

アフタヌーンティーは、1日8名限定での提供となり、基本は2名でのご用をおすすめしていますが、1人様での利用も可能です。

さらに、アフタヌーンティーを利用の方は、プルメリアの窓際席へ優先的に案内。

自然光が差し込むお席で、写真撮影やぬい撮りもお楽しめる、春らしい特別なカフェ空間が体験できます。

※撮影の際は、周囲のゲストへのご配慮をお願いします

カフェ・カイラ自慢の人気アサイーボウル(ミニサイズ)もセットにまった特別なメニュー。

カフェ・カイラ舞浜店にて2026年3月10日より提供が開始されている「アフタヌーンティー」の紹介でした☆

※アレルギー対応は行っていません

※内容は季節や仕入れ状況により一部変更となる場合があります

※写真は2名分の盛り付け例です

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 色とりどりのメニューや人気のアサイーボウルつき！カフェ・カイラ舞浜店「アフタヌーンティー」 appeared first on Dtimes.