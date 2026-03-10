【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 3月16日12時より予約開始 2027年2月 発売予定 価格：12,100円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」を3月16日12時より予約受付を開始する。発売は2027年2月を予定し、価格は12,100円。

本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の主人公にして、後に伝説の傭兵”BIGBOSS”と呼ばれる男、ネイキッド・スネークを潜入地で入手した、最新スニーキングスーツ姿で立体化したもの。

全身の可動は潜入アクションを表現できるよう調整され、付属する銃器、ナイフの構えや、匍匐姿勢などもリアルに決めることができる。無精ヒゲを生やした無骨な表情のフェイスには、眼球可動ギミックが内蔵されている。

敵の頭上に出る「！」マークや、マップに隠されているケロタン、愛用のダンボールなどのユニークなアイテムも付属。また、海洋堂直営店で予約すると特典として「眼帯付き顔」が付いてくる。

(C)Konami Digital Entertainment

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。