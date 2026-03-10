Mrs. GREEN APPLEと浜辺美波が、日本初のAI角層解析「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」のイメージキャラクターに就任。3月9日、東京・東京ミッドタウン日比谷で行われた全国ローンチ発表会に出席した。

【画像】爽やか衣装のMrs. GREEN APPLE＆浜辺美波のオフショット／大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架の3ショット

イベントにはMrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架と浜辺が登壇。翌10日には『めざましテレビ』（フジテレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）などの情報番組でインタビューが放送され、各番組の公式SNSでオフショットが公開された。

■大森元貴の“めざましくん”の持ち方に注目

『めざましテレビ』の公式SNSでは、4人が“めざましくん”を手に笑顔を見せるオフショットが公開。藤澤、若井、浜辺が“めざましくん”を包み込むように持つなか、大森が持つ“めざましくん”は横向きになっている。

■“D”をつくる大森元貴＆若井滉斗にも反響

また、『DayDay.』の公式SNSでは、藤澤が“デイくん”、浜辺が“デイちゃん”を持ち、大森と若井が手を合わせ、“D”の文字を作るポーズを見せている。

この日のスタイリングは、藤澤は鮮やかなブルーのジャケットスタイル、大森は白のダブルジャケットを羽織ったクリーンな装い、若井はネクタイを合わせたホワイトジャケットスタイルを披露。そして浜辺はライトブルーのワンピース姿で、爽やかな雰囲気を見せた。

SNSでは「もっくん、涼ちゃんの持ち方を見習いましょうwwww」「どうやって持ってるの？w」「もとぱＤつくっててかわいい」「もとぱ尊すぎる」「かっこいい」「爽やかビジュ好き」「みんな肌が綺麗で憧れる」といった声が寄せられている。

なお、Mrs. GREEN APPLEの楽曲「ケセラセラ」がCMソングとして起用された新TVCMは、同日より全国で放映されている。

■大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架の3ショット