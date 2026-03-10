°ðÍÕ¹À»Ö¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Çº£Æü¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×MV¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¡£º£ÌëÅìµþ¥Éー¥à¤Ç½éÈäÏª
B¡Çz¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¡Ê3·î6Æü¥ê¥êー¥¹¡ËMV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②°ðÍÕ¹À»Ö¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¥á¥¤¥¥ó¥°¡¿MV
¢£°ðÍÕ¹À»Ö¤¬WBC ÆüËÜ VS ¥Á¥§¥³¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë°ðÍÕ¹À»ÖÅÐ¾ì¡ª¡×¤È¡¢ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø2026 ¥ïー¥ë¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÙÆüËÜ VS ¥Á¥§¥³Àï¤Ø¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ðÍÕ¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇNetflixÂç²ñ±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ï¡¢°ðÍÕ¤¬Êâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò³°¤¹±ÇÁü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£°ðÍÕ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¡£¥ï¥ó¥Õ¥ìー¥º¤ò²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤¸¤ã¤¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Çº£Æü¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±éÁÕ¥á¥ó¥Ðー¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
±ÇÁü¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¶õ´Ö¤òÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Netflix¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï19»þ»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¡¢¤«¤Ã¤±¤§¡×¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¤ËÅÐ¾ì¤È¤«ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£