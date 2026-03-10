今回は、妻に拒絶された夫がとった最低な行動についてのエピソードを紹介します。

最近妻と険悪だったけど…

「子どもが生まれてからというものの、妻とはぎくしゃくした関係が続いています。俺がちょっとソファで横になってゲームしているだけで、妻がぐちぐち言ってきて、ウンザリです。俺としては育児もしているつもりですが、妻は不満みたいで……。

そんなある日の夜、妻を久しぶりに誘おうと思ったんです。で、子供と寝ている妻を起こそうと妻の肩を軽く触れたんですが、触れたとたん、妻は『何すんのよ！』『私に二度と触れないで！』とものすごい剣幕で怒鳴ってきて、正直引きました。

『せっかく俺が誘ってやったのに……』と思いむかつき、二度と妻を誘わないと決意し、浮気してやりました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この男性の妻は相当疲れ切っていて、夫に不満を抱いているのでしょう。妻にそこまで拒絶されるには、何か理由がありますよね。にしてもそれで浮気なんて、ありえないですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。