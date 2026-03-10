◇スピードスケート世界選手権最終日（2026年3月8日 オランダ・ヘーレンフェイン）

今大会限りで現役を引退する女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）がオールラウンド部門で総合3位に入った。前日の前半2種目で首位に立ち、3種目目の本職1500メートルは1分53秒48の2位でトップをキープ。最終5000メートルは7分1秒50の6位で18年以来の優勝は逃したが堂々の表彰台に立ち、リンクに別れを告げた。

【高木美帆に聞く】

――心境は？

「まだ最後の感傷に浸れてないところがある。凄く苦しいシーズンを過ごしてきた中で、最後の最後で“あ、この感じ”と思えるスケーティングができた。そこは凄くうれしかった」

――5000メートルを終えた瞬間は？

「最後めっちゃつらかったので、これどうだろうって思っていた。タイムを見た時に（7分1秒台を示す）1が見えて、もしかしてと思った後に（総合順位の）3が見えた。表彰台に上れたのは上出来の結果」

――やり切ったという思いか？

「それはある。（現役を退くのは）今だなっていうふうに感じたのが一番大きい。素直にそう思って、それを受け入れている自分がいた」

◇高木 美帆（たかぎ・みほ）1994年（平6）5月22日生まれ、北海道幕別町出身の31歳。北海道・帯広南商高、日体大出。5歳でスケートを始める。10年バンクーバー五輪に中3で出場も、14年ソチ五輪は出場を逃す。18年平昌の団体追い抜き、22年北京の1000メートルで金メダル。五輪4度出場。W杯日本勢最多の通算38勝。19年3月に出した1500メートル1分49秒83は世界記録。家族は両親と兄、姉・菜那さん。身長1メートル65。