専用ツートーンカラーを纏った5台の限定車

2026年3月3日、メルセデス・ベンツ日本は、ブランドの頂点に君臨する「メルセデス・マイバッハ Sクラス」に、特別仕様車「Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition（メルセデス・マイバッハS680 V12エディション）」を設定し、注文受付を開始しました。

マイバッハは、1921年からその圧倒的な高級感で人々を魅了してきたブランドです。なかでも1930年代初頭に登場した「マイバッハ・ツェッペリン」は、ブランド初の量産12気筒エンジンを搭載し、当時の理想を体現した象徴的なモデルとして知られています。

【画像】超カッコイイ！ これが全長5.4m超えの新「“V12”セダン」です！ 画像で見る（30枚）

今回登場したメルセデス・マイバッハS680 V12エディションは、1920年代から受け継がれてきたマイバッハ精神と現代の最新技術が融合した1台です。V12エンジンの伝統を受け継ぎ、世界限定50台（うち日本限定5台）という極めて希少なモデルとして展開されます。

ボディサイズは、全長5470mm×全幅1920mm×全高1510mm、ホイールベースは3395mm、車両重量は2420kgという、フラッグシップにふさわしい堂々たる体躯を誇ります。

エクステリアにおける最大の注目は、下部に「オブシディアンブラック」、上部に「MANUFAKTURオリーブ」を配した専用のツートーンペイントです。名車ツェッペリンを彷彿とさせるこの特別な塗装は、職人の手により通常の約2倍となる最大10日間をかけて緻密に仕上げられます。

足元には外装色と同色の20インチ鍛造ホイールを装着。さらにCピラーには、24金仕上げのインレイや「12」のモチーフをあしらった本モデル限定のエンブレムが燦然と輝き、特別な存在感を放ちます。

インテリアには、上質な「MANUFAKTUR サドルブラウン／ブラック」のナッパレザーを採用。センターコンソールには「1 of 50」の限定バッジが施され、世界でわずか50台のうちの1台であることを証明します。

また、通常は有償オプションとなる後席の「ファーストクラスパッケージ」を標準装備。内装と同色のナッパレザーで仕立てられた専用キーボックスや、限定ロゴ入りシャンパングラスも付属するなど、究極のショーファードリブンにふさわしい贅を尽くした空間が広がっています。

パワーユニットには、最高出力612馬力・最大トルク900Nmを誇る6.0リッターV型12気筒ツインターボエンジンを搭載し、4WDシステムの4MATICと組み合わされることで、快適かつ余裕のある走りを実現しています。

価格（消費税込）は5399万円です。注文受付は2026年3月12日まで行われ、販売台数（5台）を超える申し込みがあった場合は抽選となります。納車は2026年3月以降が予定されています。