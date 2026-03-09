サイコム、ASRock「DeskMeet」キット採用の小型PCに第14世代Coreモデル
サイコムは3月6日、小型PCの新製品として、ASRock製ベアボーンキット「DeskMeet B760」に第14世代Coreプロセッサを組み合わせた「Radiant SDM3300B760i」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
ASRock製ベアボーンキット「DeskMeet B760」を採用したことで、容量わずか8リットルとコンパクトな点が特徴のデスクトップPC。プロセッサには第14世代Coreシリーズを採用しており、DDR4メモリをサポートする。16GBのDDR4メモリ、1TBのPCIe Gen4 NVMe M.2 SSD、サイコムオリジナルSSDヒートシンクを標準で組み込むが、オプションでは最大128GB（32GB×4枚）メモリや、ストレージはM.2 SSDの8TBや2.5インチSSDの増設も用意し、GeForce RTX 5060も搭載できる。標準構成における主な使用は下記の通り。
プロセッサ：Intel Core i3-14100
CPUクーラー：Intel純正 CPUクーラー（空冷/CPUファン）
マザーボード：Intel B760チップセット搭載マザーボード
メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Dual Channel）
SSD：Crucial E100 CT1000E100SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
M.2 SSDヒートシンク：サイコムオリジナルM.2 SSDヒートシンク
ビデオカード：オンボードグラフィック（HDMI×1/D-Sub×1/DisplayPort×1）
有線LAN：有線LANオンボード
PCケース：ASRock DeskMeet B760
電源：ATX 500W（80PLUS Bronze）
OS：Microsoft(R) Windows 11 Home (64bit) DSP版
上記構成での価格：162,040円
