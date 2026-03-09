明智光秀ではない！本能寺で織田信長を襲った“意外な人物”に衝撃＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月8日（日）に放送された第17話では、明智光秀（福士誠治）が、ある理由で謀反を起こす展開となった。しかし、本能寺にいる信長を襲うべく現れたのは、光秀ではなく…。

（※以下、第17話のネタバレがあります）

【映像】明智光秀が謀反！本能寺にいる織田信長に危機が迫り…

◆「やつはもう、この世にいないかもしれぬ」

第17話では、赤影（佐藤大樹）たちが金目像と戦うなか、敵である幻妖斎（忍成修吾）たちが、いよいよ信長から天下を奪うべく動き出した。

信長の小姓・森蘭丸（郄橋慧斗）に成り代わっていた敵の傀儡甚内は、信長に仕える光秀から敵ではないかと疑われピンチに。しかしそこに仲間の悪童子（元木聖也）と夢堂典膳（山口祥行）が現れ形勢逆転すると、今度は光秀の顔を奪ってしまった。

光秀に成り代わった傀儡甚内は、光秀の兵たちに「皆の者よく聞け！ 時は来た！ 敵は本能寺にあり！」と叫び、信長への謀反を開始。

すると信長のもとに部下から「明智様の軍勢、謀反にございます！」と報告が入る。しかし信長から光秀への信頼は厚く、「これは光秀の謀反にあらず。やつはもう、この世にいないかもしれぬ」と今回の事態の真相に勘付いているようだった。

そこへ、金目教の強敵・典膳が現れ、一瞬で信長の部下を倒してしまう。

それでも信長は冷静で、相手が敵のトップだと予想し「貴様が幻妖斎」と口にした。これに対し典膳が「某は、夢堂典膳でござる」と名乗ると、信長は覚悟を決めた様子で「夢堂典膳よ。この魔王、織田信長の首をとること、末代までの語り草とせよ！」と言い放った。

そして典膳が武器を振り下ろす衝撃のカットで第17話は終了。はたして信長は討ちとられてしまったのか。ますますこの先が気になる幕引きとなっていた。