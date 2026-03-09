パステルピンクの華やかカクテルも登場！スタバ「ロースタリー 東京」のSAKURAシーズン開始
東京の桜の名所、目黒川のほとりに建つ「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」では、“Serendipity in SAKURA -あなたの SAKURA に出会う春-”をテーマとしたSAKURAシーズンがスタートしている。1階のメインバー、2階のティバーナ(TM)バー、3階のアリビアーモ(TM)バーから、それぞれこだわりのビバレッジが登場しているので紹介しよう。
【写真】ほんのり塩も効いた桜の香りのビバレッジ「さくら バレルエイジド コールド ブリュー」。デザート感覚でアイスクリームをプラスするのもおすすめ
1階のメインバーからは、中目黒の桜から着想を得て、ウイスキー樽(バレル)で熟成させた(エイジド)コーヒー豆をベースに、桜の香りを重ねた春のビバレッジ「さくら バレルエイジド コールド ブリュー」(イートイン1300円、テイクアウト1276円)が登場している。こちらは、桜の優しい香りに、樽熟成の芳醇で奥行きある香りが重なり、柔らかな甘みとみずみずしい桜の風味が広がる一杯。同店開発担当者は「桜の葉を崩しながら飲んだり、アイスクリームを添えてフロートのようにアレンジしたりするのもおすすめです」と話している。
また、2階のティバーナバーからは、「夕桜 アリュール ピーチ ティー」(イートイン1200円、テイクアウト1178円)が登場。こちらは、ティバーナの「ピーチトランクイリティ」と「さくらアリュール」を合わせたアイスティーがベースになっており、さっぱりとさわやかな仕上がり。微炭酸なので、すっきり感も感じられる。さらに、ラベンダーシロップで色と香りをまとわせた「夕桜ジュレ」、甘酸っぱい「ピーチフレーバームース」も重なり、華やかさ満点！時間の経過とともに表情が変わる“夕桜”の美しさを表現した、色のグラデーションも楽しめる春ならではの一杯となっている。
そして3階のアリビアーモバーからは、目黒川に咲き誇る桜と、水面に反射する桜色の色鮮やかな輝きをイメージした、春を映し出すカクテル「桜 アリュール ストロベリー フィズ」(イートインのみ2500円。ノンアルコール2000円)が登場。旬のいちごと、「さくらアリュール」のミルクフォームが重なる一杯で、飲んでみると“最高級のいちごミルク”といった雰囲気。アルコールベースに合わせた麹スピリッツが、軽やかな風味の中に奥行きを添えている。ちなみに、“茶菓子”のイメージで付けたという「いちごとホワイトチョコレートの焼き菓子」を食べながら飲み進めるのもおすすめだそう。グラスの中は混ぜるとパステルピンクになり、かわいさも表現されている。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
1階のメインバーからは、中目黒の桜から着想を得て、ウイスキー樽(バレル)で熟成させた(エイジド)コーヒー豆をベースに、桜の香りを重ねた春のビバレッジ「さくら バレルエイジド コールド ブリュー」(イートイン1300円、テイクアウト1276円)が登場している。こちらは、桜の優しい香りに、樽熟成の芳醇で奥行きある香りが重なり、柔らかな甘みとみずみずしい桜の風味が広がる一杯。同店開発担当者は「桜の葉を崩しながら飲んだり、アイスクリームを添えてフロートのようにアレンジしたりするのもおすすめです」と話している。
また、2階のティバーナバーからは、「夕桜 アリュール ピーチ ティー」(イートイン1200円、テイクアウト1178円)が登場。こちらは、ティバーナの「ピーチトランクイリティ」と「さくらアリュール」を合わせたアイスティーがベースになっており、さっぱりとさわやかな仕上がり。微炭酸なので、すっきり感も感じられる。さらに、ラベンダーシロップで色と香りをまとわせた「夕桜ジュレ」、甘酸っぱい「ピーチフレーバームース」も重なり、華やかさ満点！時間の経過とともに表情が変わる“夕桜”の美しさを表現した、色のグラデーションも楽しめる春ならではの一杯となっている。
そして3階のアリビアーモバーからは、目黒川に咲き誇る桜と、水面に反射する桜色の色鮮やかな輝きをイメージした、春を映し出すカクテル「桜 アリュール ストロベリー フィズ」(イートインのみ2500円。ノンアルコール2000円)が登場。旬のいちごと、「さくらアリュール」のミルクフォームが重なる一杯で、飲んでみると“最高級のいちごミルク”といった雰囲気。アルコールベースに合わせた麹スピリッツが、軽やかな風味の中に奥行きを添えている。ちなみに、“茶菓子”のイメージで付けたという「いちごとホワイトチョコレートの焼き菓子」を食べながら飲み進めるのもおすすめだそう。グラスの中は混ぜるとパステルピンクになり、かわいさも表現されている。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。