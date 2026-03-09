「ラブライブ！」AiScReam声優・大西亜玖璃、美脚ショットに熱視線「可愛いオーラ全開」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/03/09】声優の大西亜玖璃が3月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。
【写真】「ラブライブ！」人気声優「可愛いオーラ全開」抜群スタイル際立つミニスカ衣装姿
大西は「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA ありがとうございました ソロでANIMAX MUSIXへの出演は初でした そしてアーティストデビュー5周年を経て、2026初のソロでのパフォーマンス！」と3月7日に開催された「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA」にソロで出演したことを報告。緑と白のギンガムチェック柄のふんわりとした3段フリルのスカートのワンピース衣装や、イベントのTシャツに何段ものフリルが重なったイエローのミニスカート姿を披露し、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「フリフリ衣装似合ってる」「脚がまっすぐですごく綺麗」「スタイル抜群」「可愛いオーラ全開」などと反響が寄せられている。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大西亜玖璃、ミニスカ衣装ショット公開
◆大西亜玖璃の投稿に反響
