3月2日深夜放送の『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）に、小籔千豊さんがゲスト出演、苦労した若手時代を振り返っていました。

小籔さんは、順調にコンビ活動が進んでいると思っていた矢先、相方から解散を告げられました。その後、吉本新喜劇に入団。入団理由の1つとして、コンビ解散と同時期に結婚することになり、新喜劇は収入が安定してそうに見え「ギャグ1発、考えただけで家族ぐらい養えそうな雰囲気（笑）」と明かしていました。

しかし、小籔さんの思惑とは違い、「1ステージ1250円。1日2ステ2500円、1週間で2万」だったと、当初の新喜劇のギャラ事情を明かし、そこからバイトを始めたと話しました。

筆者は以前、小籔さんに結婚当初のお話を伺っています。

「ほんとにお金がなくて、結婚して同時にアルバイトを始めたんです。僕は古い考え方で、『男が食わすもんや』という考えやったんです。そのときの生活費が8万やって、今月6万しか払えなかったら、来月バイト増やして10万返すとか、自分に課したんです。

1週間の小遣いを1000円にして、自転車で通いジュースも飲まず、舞台の袖においてる無料のお茶を飲んで頑張って。週末に300円ぐらい残ってたら『よっしゃ！』って思ったんですけど、なにが『よっしゃ』やねんと（笑）」

お金がなかったどん底時代。いまだに忘れられないシーンがあると言います。

「俺がバイトから帰って、寝て朝起きたら嫁は仕事に行ってますから、置手紙で『これはチンして食べてね』って……おしゃれな茶色の紙におしゃれなハンコを押してるんですよ。

俺は稼ぎもないから、『なに作ってんねん』みたいな。俺は仕事行って新喜劇のセリフが一言しかない。それやのに、仕事帰りの嫁が買い物に行って遅く帰ってきたら『ごめんな、遅くなって』とか言うんです。『なにが遅くなってや。俺は全然稼いでへんのに。稼いでるほうがなんで買い物に行ってんねん』と思ってて。

それで、嫁は『見てこの大根、50円やってん。めっちゃでかくない？』って無邪気に言うんですよ。俺は『あぁ、へー』とは言うたんですけど、『嫁に50円の大根を買わせてるんか』と思うと半泣きになって。

そのときにじゃこおろしが出てきたんですけど、50円の大根が思ってるより苦くて全然うまくないんですよ。まぁ、僕に特別な感情があったからそう感じたんでしょうけど（笑）。そのときの嫁の笑顔と、でっかい大根と台所の風景は、いまだに忘れないですね」

セリフが一言しかなかった小籔さんですが、その後、先輩に実力を認められたことで役柄もランクアップします。徐々に頭角を現し、入団からわずか4〜5年という短期間で新喜劇の座長に就任。当時32歳で、最年少座長となりました。

「ギャグ1発、考えただけで家族ぐらい養えそう」とまではいきませんでしたが、当初の「家族を養う」という思いは、みごと達成できましたね。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。