今日9日(月)は、日中は晴れ間の広がる所が多いでしょう。低気圧の影響で、西日本の日本海側では、夕方から雨や雪の降る所があり、局地的に雷を伴う見込みです。関東も、夜は所々で雨や雪が降るでしょう。

日中は晴れるが夕方以降は雨や雪の所も

今日9日(月)は、日中は晴れ間の広がる所が多いでしょう。九州から東北南部では、スギ花粉が大量に飛散する見込みです。外出時は、マスクや眼鏡などでしっかり対策をなさってください。





日本海の低気圧の影響で、夕方以降は、九州北部や中国地方、近畿北部、北陸では雨や雪の降る所があるでしょう。大気の状態が不安定となるため、局地的に雷を伴う見込みです。東北の日本海側と北海道は、雪が降ったりやんだりでしょう。関東沖の低気圧の影響で、夜は関東でも所々で雨が降りそうです。お帰りが遅くなる方は、折りたたみの傘があると安心です。なお、今夜日付が変わる頃から明日10日(火)朝にかけて、栃木県や茨城県北部など関東北部では雪が降り、雪の積もる所があるでしょう。積雪や路面の凍結に注意が必要です。予想より気温が低くなった場合には、積雪が増える可能性がありますので、最新の気象情報に注意してください。

最高気温は広く平年並み

最高気温は、昨日(8日)と同じくらいか、高い所が多いでしょう。関東から九州で13度前後、北陸や東北で8度前後の予想です。平年並みの所がほとんどで、晴れ間の出る所では、日中は日差しの温もりを感じられそうです。ただ、夜は北よりの風が冷たくなりますので、マフラーなどがあるとよいでしょう。