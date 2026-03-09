¤Ê¤¼¡¢Ì¾¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¡Ö±ÀÀç¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤«¡©
À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¿©¡×¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏÊý¡×¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤È¿©ºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡Ë¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ö¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë
¡¡ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Ë°Ü½»¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÀÀç¤Ë¤â¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡×¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤ä¡¢µù»Õ¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾¥·¥§¥Õ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤ò±Ä¤à´äùõÀ¯Íø¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡´äùõ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸æÇ¯70ÂåÈ¾¤Ð¡£±ÀÀç¤ËÂå¡¹Â³¤¯ÇÀ²È¤Î4ÂåÌÜ¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ò·Ñ¤¤¤ÀºÇ½é¤Î10Ç¯¤Ï¡¢ÇÀÌô¤ò»È¤¦ÉáÄÌ¤ÎÇÀ²È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌµÇÀÌôÇÀ¶È¤ËÅ¾´¹¡£ÂÎÄ´¤¬Ìµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌµÇÀÌôÇÀ¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥í¡¼¥Õ¡¼¥É³Ø²ñ¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¤Û¤ÉÃÎ¸«¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¡¢´äùõ¤µ¤ó¤ÏÇº¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£Çº¤ó¤À·ë²Ì¡¢´äùõ¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡ÖºßÍè¼ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºßÍè¼ï¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ
¡¡ºßÍè¼ï¤È¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÉÊ¼ï¤Î¤³¤È¡£·Á¤¬ÉÔÂ·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸°é»þ´ü¤¬¤Ð¤é¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¡¦Î®ÄÌ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É÷Ì£¤¬Ë¤«¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¼ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¢¤¨¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖF1¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·Á¤äÂç¤¤µ¤òÀ°¤¨¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í¹©Åª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌîºÚ¤Ï¤Û¤ÜF1¼ï¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌîºÚ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°·¤¤¤ä¤¹¤¤È¾ÌÌ¡¢¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿Î¾¿Æ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À¼Á¤Ï°ìÂå¤Ç½ª¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¿·¤·¤¤¼ï¤òÇã¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´äùõ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖF1¤ÏÈþÌ£¤·¤µ¤è¤ê¤âÂ¿¼ý³Ï¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ºßÍè¼ï¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÆ»¤ËÄ¹Ç¯¤«¤±¤ÆºßÍè¼ï¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Æ¡¢¼ïºÎ¤êÇÀ²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î·è°Õ¤Ï¡¢ÁêÅö½Å¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢F1¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºßÍè¼ï¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¾ì¹ç¡¢Æñ¤·¤µ¤ä¼ê´Ö¤¬¿ôÇÜ¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºßÍè¼ï¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤â¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÀÆ¤Ë¼ý³Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¼ý³Ï¡¦½Ð²Ù¤Î¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£F1¤ÏÉÂµ¤¤äµ¤¾Ý¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ËÉÊ¼ï²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºßÍè¼ï¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â´äùõ¤µ¤ó¤ÏÌµÇÀÌô¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºßÍè¼ï¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼ï¤òºÎ¤Ã¤Æ»È¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¸µµ¤¤ÇÎÉ¤¤¼Â¤«¤é¼ï¤òºÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÊÌºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÁªÈ´¤ò¤¹¤ë¤ÈÉÊ¼Á¤¬Ç¯¡¹°²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢»Ô¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®ÄÌÈÎÏ©¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢´äùõ¤µ¤ó¤ÏºßÍè¼ï¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¡¢ÅÚ¾í¤ò²þÎÉ¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ç¤Ï70¡Á80¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¼ï¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÀÀç¤Î¶¿ÅÚÌîºÚ°Ê³°¤Î¤â¤Î¤â°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´äùõ¤µ¤ó¤Î»Ö¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢±ÀÀç¤Ë¤Ï°Õ»Ö¤ò·Ñ¤°¿Í¡¹¤¬Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£