[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](ハトスタ)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 41 本吉勇貴

DF 5 西山大雅

DF 26 角田駿

DF 55 小野寺健也

MF 8 中村健人

MF 10 人見拓哉

MF 13 小泉隆斗

MF 24 ロメロ・フランク

MF 28 田部井悠

MF 77 北條真汰

FW 29 日野友貴

控え

GK 1 伊東倖希

DF 4 井出敬大

MF 7 久保田和音

MF 32 海口彦太

MF 35 南拓都

MF 47 渡邉綾平

FW 11 三宅海斗

FW 15 菊島卓

FW 99 奥田陽琉

監督

和田治雄

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 5 小林慶太

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 19 渡邉怜歩

MF 22 松田詠太郎

MF 41 大本祐槻

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 18 半代将都

控え

GK 23 佐藤優也

DF 3 大西遼太郎

DF 35 伊藤颯真

MF 17 永井颯太

MF 25 那須健一

MF 27 根岸恵汰

MF 39 青木俊輔

FW 10 鹿取勇斗

FW 14 石原央羅

監督

片野坂知宏