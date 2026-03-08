滋賀vs熊本 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](ハトスタ)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 41 本吉勇貴
DF 5 西山大雅
DF 26 角田駿
DF 55 小野寺健也
MF 8 中村健人
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 24 ロメロ・フランク
MF 28 田部井悠
MF 77 北條真汰
FW 29 日野友貴
控え
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
MF 7 久保田和音
MF 32 海口彦太
MF 35 南拓都
MF 47 渡邉綾平
FW 11 三宅海斗
FW 15 菊島卓
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 5 小林慶太
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 渡邉怜歩
MF 22 松田詠太郎
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 3 大西遼太郎
DF 35 伊藤颯真
MF 17 永井颯太
MF 25 那須健一
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
FW 10 鹿取勇斗
FW 14 石原央羅
監督
片野坂知宏
