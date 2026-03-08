この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪港バーティポート（大阪市港区）で3月8日から、「空飛ぶクルマ」を体感できるイベント「空クルラボ特別企画 大阪・関西万博のイマーシブシアター『そらクルーズ』」が開かれる。7日には報道向けお披露目会が行われた。

同イベントは、大阪・関西万博で開催され好評だった「SoraCruise by Japan Airlines」を再公開するもの。主催はJALと住友商事。お披露目会には大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が駆け付け、招待された子どもたちが体験した。

「そらクルーズ」では、JALグループの未来ビジョン「JAL FUTURE MAP」に描かれた「空飛ぶクルマ」を、リアルな映像や立体音響、振動を通して体感できる。また、2027年に大阪ベイエリアでの商用運航開始を目指す「Soracle」が運航予定のモデル機やパネル、動画展示も行い、次世代モビリティの最前線を紹介する。上映時間は約15分。

観覧無料・事前予約制。主催者によると「1日に約250人、18日間で5000人の来場を見込む。9時～17時30分に設けた時間枠は全て予約で埋まっている。今後は枠を追加し、より多くの人に利用してもらえるよう準備を進めている」という。

関連記事

「トリコバーガー」で低価格チキンバーガー発売　ほっかほっか亭が運営

「トリコバーガー」で低価格チキンバーガー発売　ほっかほっか亭が運営

 グランフロント大阪で相撲イベント「うめきた場所」　トーナメント戦や相撲トークで盛り上がる

グランフロント大阪で相撲イベント「うめきた場所」　トーナメント戦や相撲トークで盛り上がる

 「アメを食べさせられると関西人に？ 」関西電気保安協会が新WEB動画を公開　今年はパニックストーリー　

「アメを食べさせられると関西人に？ 」関西電気保安協会が新WEB動画を公開　今年はパニックストーリー　
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube