bZ4Xツーリングは、次世代のステーションワゴンだ

2026年2月25日、トヨタはスバルと共同開発した「bZ4X」に続く新たなバッテリーEV（電気自動車）「bZ4Xツーリング」を発売しました。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

新型bZ4Xツーリングは、bZ4Xの特長である「走る楽しさ（加速性能・悪路走破性）」と「日常使いの便利さ（ゆとりある航続距離）」を継承しつつ、アウトドアなどさまざまなシーンで活躍する、バッテリーEV（BEV）のステーションワゴンとして誕生しました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「ステーションワゴン“SUV”」です！ 画像で見る（30枚以上）

bZ4Xツーリングを開発するにあたり、改めてユーザーの声に耳を傾けた結果、BEVにおいても、アウトドアなど家族との余暇を楽しむために、より高いユーティリティを求めているユーザーが世界中に存在するということでした。

ここで得られたニーズを反映させるべくbZ4Xツーリングは、bZ4Xに比べて約1.4倍もの大容量ラゲッジスペースを確保。さらに、アウトドアテイストを随所に効かせた装備を採用し、家族や仲間との長距離ツーリングを楽しめるモデルとしています。

具体的には室内のスペースにも配慮がなされており、113mmのゆとりある後席ヘッドクリアランスや、1000mmの前後カップルディスタンスを可能とし、広く快適な室内空間を実現しています。

さらに、6：4分割可倒式リアシート使用時でも荷室長1092mm、荷室高850mmを確保しており、ラゲッジスペースも619リッターの大容量を実現しています。

室内は2025年10月に発売されたbZ4Xの大幅改良モデルと同様であり、水平基調のインパネに14インチのマルチメディアスクリーンとスマホのワイヤレス充電器の2つを装備しています。

外観についても、フロントはbZ4Xと同様でありつつも、リアはツーリング専用設計となり、バックドア中央から両サイドに横一文字に伸びるリアコンビネーションランプを採用するなど、存在感のあるリアビューを演出しています。

パワートレインについては、モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化したeアクスルを搭載したBEVシステムを採用しています。

バッテリー容量は74.69kWhで、227馬力のモーターを前輪のみに搭載したFWDモデルと、前後にモーターを搭載する4WDモデルを用意します。なお、システム最高出力はFWDモデルが224馬力、4WDモデルが380馬力です。

大容量バッテリーの採用に加え、SiC（炭化ケイ素）パワー半導体採用によるeアクスルの高効率化や空力性能の最適化などにより、一充電走行距離は734km（FWD・WLTCモード）を実現しており、日々の走りからロングドライブに至るまで安心して爽快な走りを堪能できます。

また、バッテリーには低温下での充電を早める「バッテリープレコンディショニング」を採用し、マイナス10度の状態でも約28分で80％程度の急速充電が可能です。

さらに、0−100km／h加速性能4.5秒を誇る4WDモデルには、スバルの四輪駆動制御技術「X-MODE」を標準装備し、アウトドアシーンでも「走る楽しさ」を追求しています。

ボディサイズは、全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mm。

bZ4Xツーリングの車両本体価格は、FWDモデルが575万円、4WDモデルが640万円（いずれも消費税込み）です。

ユーザーの反響について、2月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ステーションワゴンタイプのモデル自体の選択肢が限られるなかで、車高が高いこともあり、アウトドアでも活躍してくれそうだという期待感があるのだと思います。

しかもEVということで、電気自動車にご関心がそれほどなかったと思われるお客様からのお問い合わせをいただいております。

これまでないお客様にも訴求できるモデルとして、我々も期待しています」

他のディーラーにも問い合わせてみました。

「さっそく『実車を見てみたいのだが、展示車はあるのか』『いま注文したら納期はどれくらいか』といったお問い合わせをいただいております。そこで、展示車がある店舗をご案内しております。

ご納期に関しては、現時点では3〜4ヶ月といったところです」

「単なる電気自動車」というよりは、用途が明確な印象を受けるbZ4Xツーリング。

電気自動車がある暮らしがイメージできるクルマとして、新たなユーザーを取り込めるポテンシャルを秘めたモデルといえそうです。