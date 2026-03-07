#25 サッカー日本代表の北中米W杯キャンプ地選定から見える戦略【ゲキスタ】
北中米ワールドカップにおける日本代表のベースキャンプ地がアメリカ・ナッシュビルの「Nashville SC Training Center」、事前キャンプ地がメキシコ・モンテレイの「Tigres Training Center」に決定しました。
ベースキャンプ地となるナッシュビルはメジャーリーグサッカー(MLS)加盟のナッシュビルSCが使用するトレーニングセンター。天然芝ピッチが2面あるほか、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナ等が完備されています。
キャンプ地選定の決め手はどこにあったのか。事前キャンプ地のモンテレイ、ベースキャンプ地のナッシュビルについて、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。
(収録日:2026年3月5日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
