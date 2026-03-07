この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察系YouTuber「ここで南良は確信した」『再会』で描かれた小杉署長への疑いが決定的になった瞬間とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【再会】第７話ドラマ考察 ネタバレ有 南良はいつから疑ってたのか？！ 竹内涼真 井上真央 原作既読！感想 Silent Truth」を公開した。動画では、テレビ朝日系ドラマ『再会 Silent Truth』で江口のりこ演じる南良刑事の捜査の進展を時系列で追い、彼女が段田安則演じる小杉署長に疑いの目を向けた決定的な瞬間について考察を展開している。



トケル氏はまず、南良が当初、飛奈淳一（竹内涼真）が佐久間秀之（小柳友）を殺害した可能性を考えていたと指摘。しかし、捜査を進める中で、被害者の弟である直人（渡辺大知）や、淳一の元恋人である岩本万季子（井上真央）ら、淳一の同級生たちが事件に深く関わっていることに気づいていく。



特に、今回の事件で使われた拳銃が、23年前に淳一たちが関わった事件で清原巡査が持っていたものと同一であると判明した際、南良は驚きの表情を見せる。トケル氏はこの瞬間こそが、南良が「淳一が事件に関わっていることを確信した」ポイントだと分析した。



そして、考察の核心は小杉署長の不可解な行動へと移る。トケル氏が最も疑問視したのは、小杉署長が捜査会議の場で、淳一たち4人が23年前の事件現場にいた子供たちであるという極めて重要な情報を、なぜか自ら明かさなかった点だ。

南良が署長に対し「4人が清原巡査長のイタイの第1発見者だったことはご存知ですか？」と尋ねる場面に触れ、この問いかけによって、署長が情報を意図的に隠していたことが明らかになったと解説。「本人の証言だけで、証拠がないのに起訴を急ぐのはおかしい。『拳銃がみつからない』という状況の方が都合が良いようにみえますよね」と、南良が抱いたであろう署長への疑念を代弁した。



トケル氏は、これらの経緯を経て、南良が小杉署長を「おかしい」と確信し、淳一を捜査から外し、永井刑事（上川周作）と新たにバディを組んで独自の捜査に乗り出したのだろうと結論づけている。