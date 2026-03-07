ゲームボーイ用ソフト『ポケットモンスター 赤・緑』が発売された1996年2月27日を記念し、近年「ポケットモンスター（以下、ポケモン）」に関するコンテンツが発表されている「Pokémon Day」。2026年の同日深夜に配信された番組「Pokémon Presents」ではポケモン最新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』が発表され大きな話題を呼んだ。

【画像】そこに3びきポケモンがいるじゃろう！ 『ポプテピピック』大川ぶくぶが描いた新御三家

そんななか『ポプテピピック』（竹書房）などの作品で知られる大川ぶくぶが自身のXにてポケモンに関するイラストを投稿し、注目を集めている。

大川ぶくぶが2月28日に投稿したのは、新たに発表されたポケモン3匹のイラスト。ひよこのような見た目をした草タイプの「ハブロウ」、ポメラニアンを彷彿とさせる炎タイプの「ポムケン」、両生類の生き物をモチーフとしていることがうかがえる水タイプ「ミオリー」が頬を寄せ合う1枚。ポムケンの表情はじめそれぞれの個性が光るイラストに6万以上のいいねが寄せられた。

その翌日には新たに発表されたピカチュウの「ナミピカちゃん」のイラストも投稿。「ナミピカちゃん」と対を成す「カゼピカちゃん」も……と思いきや「ナミピカちゃん」の衣装に身を包んだデデンネ、そして『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するカナリィの姿も描かれている。

2026年の「Pokémon Day」ではNintendo Switch向けソフト『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』の配信が開始されたことも大きな話題を呼んだ。大川ぶくぶは本作に登場する女主人公やライバルである「グリーン」も過去に投稿している。

また昨年の「Pokémon Day」でも大川ぶくぶはポケモンに関するイラストを公開。当時SNSを中心に流行していたメンフクロウの写真をオマージュし、ヨクバリスがこちらへと向かってくる1枚を描いた。

『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』の発売は2027年を予定している。このたびの3匹以外の新たなポケモンや、ソフトのパッケージを飾る伝説のポケモン、新登場するキャラクターなど続報の発表が待たれるなか、大川ぶくぶの新たなファンアートにも期待を膨らませたい。

（文=加藤かづき）