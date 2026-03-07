1次ラウンド・プールC韓国戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで1次ラウンド・プールC第2戦の韓国戦に臨む。試合前にはフリー打撃に大谷翔平（ドジャース）が2日連続で登場。右翼最上段の広告に直撃する特大弾を放ち、ファンの度肝を抜いた。

大谷は村上宗隆らとともにフリー打撃。4巡目には、右翼最上段のテレビカメラマンの頭上を越え、「ダイダン」の広告に直撃した。カメラマンは思わず着弾地点を見上げ、客席のファンもどよめいた。

まだNetflixの配信は始まっておらず、現地やYouTubeの配信で大谷の“特ダイ弾”を目撃したファンからは、X上の感嘆のコメントが続出した。

「ダイダンに『ゴン！』ってボール当たってました。とんでもない！」

「ECCの看板のとなりのダイダンの看板に当たった！」

「大谷翔平、打撃練習でダイダンのところまで飛ばしてた エグすぎる」

「東京ドームじゃ小さすぎるな」

「今日もぶっ飛ばしてるなー！」

「何ちゅー所にぶち当ててるんだw」

大谷は韓国戦に「1番・DH」で出場する。



