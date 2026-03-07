WBC1次ラウンド

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、各地で1次ラウンドを行い、東京ドームのプールCではチェコが台湾に0-14で7回コールド負け。3戦全敗となった。試合後、悔し涙を流す選手も中継に映り、ファンから様々な声が上がった。

チェコは初回、台湾のバント、盗塁を絡めた攻撃で守備が乱れ、捕手の悪送球で先制されると、元大リーガーの張育成内野手にも適時打を許した。2回には2死満塁からスチュアート・フェアチャイルド外野手に満塁弾を浴び0-6。その後も6回に打者9人の猛攻で5点を奪われるなど失点を重ねた。打線は台湾の4投手の前に4安打無得点に終わった。

「7番・三塁」で先発出場したマルティン・チェルビンカ内野手は、3打数1安打。試合後は悔し涙を流し、目元を拭った。Netflix中継にも映り、X上のファンからは様々なコメントが寄せられた。

「チェコも悔しいよな」

「チェコの選手の涙。グッとくる」

「チェコ代表の人がベンチで泣いてる姿見て涙」

「チェコの選手の涙に泣いてしまった…チェコ野球さらに強くなると思うわ…」

「チェコの選手の涙はWBCに本気で挑んでる証拠。今回も好感持てるチーム」

「チェコ代表の涙、画になりすぎる」

チェコは10日に侍ジャパンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）