米国のポップシーンを代表する歌手のブリトニー・スピアーズ（44）が、カリフォルニア州の高速道路で約1時間にわたる警察の追跡の末、飲酒や薬物の影響下での運転（DUI）容疑で逮捕されていたことが、911通報の記録により明らかになった。



カリフォルニア・ハイウェイ・パトロールによると、5日の夜、ベンチュラ郡のハイウェイ101号線で車線をまたいで走行する車両を警察が確認。記録ではブリトニーはその後釈放され、5月4日に出廷予定とされている。



追跡は同日午後8時13分ごろ、急ブレーキや蛇行運転をしている車両がいるとの通報を受けて始まった。午後9時13分過ぎに車両は停止し、運転手が車外に出たことが確認された。英紙デイリー・メールは車両が2026年型の黒いBMWコンバーチブルだったと報じている。



逮捕の報道後、ブリトニーの代理人は英紙デイリー・ミラーに声明を発表した。「これは全く弁解の余地のない、非常に残念な出来事です」「ブリトニーは法に従い、正しい対応を取ります。これは彼女の人生に必要だった変化への第一歩になるはずです」とした。



さらに、ハワイ在住の元夫でダンサーのケヴィン・フェダーラインとの間にもうけた2人の息子についても言及。「彼女は息子たちと一緒に過ごす予定です。愛する人たちは、彼女がうまくやっていけるよう、そして心身の健康のために、遅れに遅れていた必要な計画を立てる予定です」としている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）