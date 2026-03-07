駒込で40周年を迎えた寿司屋　肩の力を抜いて楽しめる、美しい握りやちらしがまさに宝箱

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・駒込の寿司店『寿司 高はし』（高の字は本来、はしご高）です。

食材・技・心意気、全部を詰め込んだ美しき寿司

“気を抜かず、心を抜かず、手を抜かず”。これが駒込でちょうど40周年を迎えた店主の信条だ。一級品の食材を仕入れ、丁寧な仕込みをし、一貫ごとに確かな技で握る。

寶ちらし6600円

『寿司 高はし』寶ちらし 6600円 ネタは蒸しアワビ、アジ、甘エビなど。シャリの上にある自家製のおぼろやかんぴょうなども完成度を高めている

文字に起こせばたった数行のことだが、甘えを許さず長い間守ることはいかに困難か。その想いは細部にも宿っていて、大事にするのは寿司屋の5つの“り”。新生姜の時期に1年分を仕込むガリ、農家指定の有機米のシャリ、厚く口溶けのいい海苔、最上級の醤油を使った煮切り、香り高いあがりのことだ。

「それ自体はお金をいただけるものではないけれど、これらを大事にすることこそ職人の心意気」と語る。

とはいえ気取ったところはひとつもない。客は店主の柔和な笑顔に包まれながら、肩の力を抜いてこの美しき握りやちらしを味わえばいい。

『寿司 高はし』親方 高橋愼一さん

親方：高橋愼一さん「15時以降は酒肴付きのコースもあります」（※高の字は本来、はしごだか）

『寿司 高はし』

駒込『寿司 高はし』（※高の字は本来、はしごだか）

［店名］『寿司 高はし』

［住所］東京都豊島区駒込1-42-2-102

［電話］03-3947-5125

［営業時間］12時〜20時半

［休日］火・水

［交通］JR山手線ほか駒込駅南口から徒歩1分

※サービス料10％別

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

