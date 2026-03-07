「日本は聖地、韓国は４部のスタジアム」イングランド遠征の“格差”に韓国メディアが愕然「日本は世界屈指の強豪と…」
日本代表は来る３月シリーズで、スコットランド代表、イングランド代表と対戦する。後者と相まみえるのは“聖地”ウェンブリーだ。
一方で、韓国代表はコートジボワール代表、オーストリア代表との試合を組んだ。前者は、イングランド４部を戦うMKドンズのホームスタジアムであるスタジアムMKで開催される。
韓国メディア『SPOTV NOW』は日韓の差を悲嘆。「日本代表がウェンブリー・スタジアムで親善試合を行う一方、ホン・ミョンボ監督のチームは、イングランド４部のスタジアムでフレンドリーマッチを実施する」と報じた。
「日本は、３月にスコットランド国立競技場（ハムデン・パーク）でスコットランドと親善試合を行う。その後、世界屈指の強豪イングランドと対戦する。イングランドのホームスタジアムであり、『サッカーの聖地』とも言えるウェンブリー・スタジアムでの一戦となる」
明らかな格差に愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
