NHK『The Covers』で昭和の名作詞家・阿久悠と松本隆を特集！番組12年の歴史のなかで披露されてきた豪華パフォーマンスから名曲たちをOA
3月22日22時50分より、NHK BSにて『The Covers「昭和を彩る名作家たち～阿久 悠・松本 隆～」』が放送される。
■トークゲストは、徳永英明、KAIRYU（MAZZEL）、星屑スキャット
『The Covers』で多くのアーティストにカバーされてきた、名作詞家・阿久悠と松本隆を特集。1970～80年代に時代を切り開いた両者が手掛けた名曲たちが、番組12年の歴史のなかで繰り広げられてきた超豪華パフォーマンスを通じて、次々と届けられる。
トークゲストは、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）、KAIRYU（MAZZEL）、星屑スキャットの3組。
アーティストがそれぞれの解釈とアレンジで贈る、ここでしか観られない名曲カバーの数々。その歌声と選曲、意外な組み合わせが生み出す化学反応に注目だ。
■3月15日放送『The Covers「徳永英明ナイト！」』の続報が到着
また、ひと足早く、3月15日22時50分より放送される『The Covers 徳永英明ナイト！～デビュー40周年SP～』の続報として、【The Covers×徳永英明 名曲カバーコレクション】のラインナップも発表（※記事下段「番組情報」欄参照）。
こちらも要チェックだ。
■番組情報
NHK BS/BSP4K『The Covers「徳永英明ナイト！」～デビュー40周年SP～』
03/15（日）22:50～23:19
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト：徳永英明
◇曲目
【徳永英明、新作カバー】
「JAM」（THE YELLOW MONKEY／1996年）
【The Covers×徳永英明 名曲カバーコレクション】※NEW
「ハナミズキ」（一青 窈／2004年）
「さよならの向う側」（山口百恵／1980年）
「ワインレッドの心」（安全地帯／1983年）
「春なのに」（柏原芳恵／1983年）
「翼をください」（赤い鳥／1971年）
徳永英明×持田香織「レイニー ブルー」（徳永英明／1986年）
NHK BS/BSP4K『The Covers「昭和を彩る名作家たち～阿久 悠・松本 隆～」』
03/22（日）22:50～23:19
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
トークゲスト：徳永英明 KAIRYU（MAZZEL） 星屑スキャット
◇曲目
【松本 隆 名曲コレクション】
原田知世「キャンディ」（原田真二／1977年）
MANNISH BOYS（斉藤和義×中村達也）「スニーカーぶる～す」（近藤真彦／1980年）
ELAIZA「ルビーの指環」（寺尾聰／1981年）
向井秀徳「卒業」（斉藤由貴／1985年）
徳永英明「瞳はダイアモンド」（松田聖子／1983年）
【阿久 悠 名曲コレクション】
吉井和哉「サムライ」（沢田研二／1978年）
UA「モンスター」（ピンク・レディー／1978年）
宮本浩次「ロマンス」（岩崎宏美／1975年）
田島貴男「気絶するほど悩ましい」（Char／1977年）
スターダスト☆レビュー「また逢う日まで」（尾崎紀世彦／1971年）
