NHK『The Covers』で昭和の名作詞家・阿久悠と松本隆を特集！番組12年の歴史のなかで披露されてきた豪華パフォーマンスから名曲たちをOA

3月22日22時50分より、NHK BSにて『The Covers「昭和を彩る名作家たち～阿久 悠・松本 隆～」』が放送される。

■トークゲストは、徳永英明、KAIRYU（MAZZEL）、星屑スキャット

『The Covers』で多くのアーティストにカバーされてきた、名作詞家・阿久悠と松本隆を特集。1970～80年代に時代を切り開いた両者が手掛けた名曲たちが、番組12年の歴史のなかで繰り広げられてきた超豪華パフォーマンスを通じて、次々と届けられる。

トークゲストは、徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）、KAIRYU（MAZZEL）、星屑スキャットの3組。

アーティストがそれぞれの解釈とアレンジで贈る、ここでしか観られない名曲カバーの数々。その歌声と選曲、意外な組み合わせが生み出す化学反応に注目だ。

■3月15日放送『The Covers「徳永英明ナイト！」』の続報が到着

また、ひと足早く、3月15日22時50分より放送される『The Covers 徳永英明ナイト！～デビュー40周年SP～』の続報として、【The Covers×徳永英明 名曲カバーコレクション】のラインナップも発表（※記事下段「番組情報」欄参照）。

こちらも要チェックだ。

■番組情報

NHK BS/BSP4K『The Covers「徳永英明ナイト！」～デビュー40周年SP～』

03/15（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：徳永英明

◇曲目

【徳永英明、新作カバー】

「JAM」（THE YELLOW MONKEY／1996年）

【The Covers×徳永英明 名曲カバーコレクション】※NEW

「ハナミズキ」（一青 窈／2004年）

「さよならの向う側」（山口百恵／1980年）

「ワインレッドの心」（安全地帯／1983年）

「春なのに」（柏原芳恵／1983年）

「翼をください」（赤い鳥／1971年）

徳永英明×持田香織「レイニー ブルー」（徳永英明／1986年）

NHK BS/BSP4K『The Covers「昭和を彩る名作家たち～阿久 悠・松本 隆～」』

03/22（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

トークゲスト：徳永英明 KAIRYU（MAZZEL） 星屑スキャット

◇曲目

【松本 隆 名曲コレクション】

原田知世「キャンディ」（原田真二／1977年）

MANNISH BOYS（斉藤和義×中村達也）「スニーカーぶる～す」（近藤真彦／1980年）

ELAIZA「ルビーの指環」（寺尾聰／1981年）

向井秀徳「卒業」（斉藤由貴／1985年）

徳永英明「瞳はダイアモンド」（松田聖子／1983年）

【阿久 悠 名曲コレクション】

吉井和哉「サムライ」（沢田研二／1978年）

UA「モンスター」（ピンク・レディー／1978年）

宮本浩次「ロマンス」（岩崎宏美／1975年）

田島貴男「気絶するほど悩ましい」（Char／1977年）

スターダスト☆レビュー「また逢う日まで」（尾崎紀世彦／1971年）

■関連リンク

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/