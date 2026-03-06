いち早くiPhone 17e（の気分）を体験！

先日発表された「iPhone 17e」。見た目はiPhone 16eと変わらず、スペックのアップデートとなりましたが、価格据え置きでストレージ倍という、さらにコスパの良さが際立ったのが印象的でした。

発売日は3月11日（水）なので、まだ手に入りませんが、Basic Apple Guyと名乗るユーザーが、早くもiPhone 17e用の壁紙を配布しています。

iPhone 17e Wallpapershttps://t.co/UDKqn1mF5q pic.twitter.com/BdUddk6bgG - Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) March 3, 2026

この画像はマーケティング壁紙を抽出してアップスケールしたものとのことで、Appleの公式配布ではありません。ここはご注意ください。

そのうえで言えば、見た目は違和感ないレベル。

XポストのURLから、対象の壁紙をダウンロードしてiPhone 16eに適用すれば、iPhone 17eのコスプレができますね。

まぁ、自己責任かつ自己満を追求するためのプチハックで、そこに意味があるのか？ は謎ですけどね。

虚しくなるだけかもしれません、でも「最新っぽい顔ができる」ちょっと楽しい遊びなのは事実かと。

Source: 9to5Mac, Basic Apple Guy