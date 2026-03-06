±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¤¬Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¶â¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¡È¤ª¤½¤í¥³ー¥Ç¡É¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤ç¤Ø¤ì¤óÂº¤¤¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¬¤³¤Ã¤Ä¤ó¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬Instagram¤Ç¡¢King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¤ÎÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¶â¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡È¤ª¤½¤í¥³ー¥Ç¡É´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤à±ÊÀ¥Î÷¤ÎÎÙ¤Ç¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ôー¥¹¤¹¤ë¹â¶¶¶³Ê¿
¹â¶¶¤Ï¡ÖÎ÷·»¤È¤Î¤ª¤½¤í¥³ー¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¹â¶¶¤â±ÊÀ¥¤â¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¡£¹â¶¶¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤à±ÊÀ¥¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤½¤í¥³ー¥Ç¤ÏÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶³Ê¿¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÆ¬¤³¤Ã¤Ä¤ó¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¶³Ê¿¤¯¤ó¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤ç¤Ø¤ì¤ó¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï´ãÊ¡¡×¡Ö¶¯²½±ÊÀ¥Ã´¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤ç¤Ø¤ì¤ó¡¢Âº¤¤°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´éÀ°¤¤¤¹¤®¤ÆÇË²õÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â¶¶¶³Ê¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿½éÅê¹Æ¤Ë¤â±ÊÀ¥Î÷¤¬ÅÐ¾ì
26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2·î28Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò³«Àß¤·¤¿¹â¶¶¡£½éÅê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ï±ÊÀ¥¤¬»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£