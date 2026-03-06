人気女芸人が、自身の奔放なイメージとは裏腹な、あまりに繊細で「重すぎる」恋愛観を赤裸々に告白した。

【映像】12年彼氏がいない女芸人

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

人気企画「“本音はベッドの上で”女子会編」に出演したぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃは、共演者の3時のヒロイン・かなでと清水あいりに対し「彼氏が12年いない」と告白。夜の営みには積極的で「流出してもネタになる」と言い切るほどの彼女だが、特定のパートナーを作らないのには明確な理由があった。

きょんちぃいわく、一度彼氏という形になってしまうと「今何してる？」「誰といる？」と相手のすべてを無限に考えてしまうほど、愛情が重くなってしまうのだという。さらに、自身の恋人を「ネタ合わせ」に同伴させ、「このネタどう思う？」と意見を聞いていたという衝撃の依存エピソードを披露した。 きょんちぃは「これを彼氏じゃない人だったら思わない。自分を守るために彼氏を作らない方向に持っていった」と、自らの独占欲を制御するための「おセフ以上彼氏未満」というスタイルを明かした。

この意外な素顔に、スタジオで見守っていた稲田は「そこまで自分のこと分かってるのめっちゃいい」と、彼女の客観的な自己分析を絶賛。一方のかなでは、そんなきょんちぃの生き方を「憧れる！」とロールモデルに認定していた。