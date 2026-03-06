夜食が食べたくなるのは空腹が原因ではないかも？ ダイエットコーチが教える寝る前飲食の防止法【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

【痩せないNG習慣を見直す】胃腸が疲れるのに寝る前に食べる

もうすぐ寝るのに食べたい、そんなときありますよね。ですが、寝る前に食べると摂ったカロリーは消費されずそのままため込まれて太ります。それに睡眠中、胃腸は大いに消化活動し、休む暇もありません。

胃腸のお休みのためにも、寝る前3時間は食べないようにしてください。

もし食べたくなったとしても、それはのどの渇きを空腹と勘違いしているのかも。そういうときは水や炭酸水、ノンカフェインの飲み物をゆっくり飲むと、不思議と満たされますよ。

また、歯磨きも有効です。スッキリして食欲を抑えられるのでとっても便利。

ところで、夜中の定番と言えば、お酒の締めのラーメンですよね。あれはおいしい！太る！でもやめられない！

これは、食べたい気持ちの原因を探ると、二つ見えてきます。一つ目は肝臓がアルコールの分解に追われ、それ以外の代謝が後回しになっていること。脳がエネルギー不足を感じているのです。

二つ目は塩分不足。アルコールの利尿作用で水分が排出されるときに、同時に塩分も失われているからです。

ならば具なしの味噌汁を。塩分補給ができて、胃が温まるので空腹感も紛れます。

深夜にラーメンが食べたくなったら

深夜にラーメンがどうしても食べたくなったら、具なしの味噌汁を飲むといい。

寝る前に何か食べたくなったら

水やノンカフェインのお茶、具なしの味噌汁を飲む

のどが渇いていると、どうしても何か食べたい衝動にかられる。つまり、その食欲は勘違い。ノンカフェインの水分を摂っていったん落ち着こう。特に無糖の炭酸水だと満腹感も出て、より効果的。

歯磨きをする

何か食べたくなったら、歯を磨いてしまうのもおすすめ。特にミント系は口の中をスッキリさせるので、食欲減退効果が。また、再度歯磨きが面倒だからと、食べるのをやめることにもつながる。

まとめ

夜、無性に食べたくなったら食欲を抑えるＴoＤoを実践する。

