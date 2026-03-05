モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、スマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」など2モデルを2026年3月5日に発売した。

17.2倍の望遠撮影を実現

いずれも、シャオミとライカの協業により開発され、2億画素カメラと光学可変望遠システムによる望遠撮影が可能だ。

共通の主な仕様は、6.9型（2608×1200ドット）有機ELディスプレーを搭載。5000万画素・メイン、2億画素・望遠、5000万画素・超広角の3眼カメラを背面に、5000万画素カメラを前面に装備する。

OSはAndroid 16ベースの「HyperOS 3」をプレインストールする。メモリーは16GB。IP68の防水/防塵性能を備える。バッテリー容量は6000mAh。90ワットの急速充電、ワイヤレス充電にも対応する。

「Xiaomi 17 Ultra」は、3眼カメラを背面に装備。可変光学ズームに対応し、2億画素センサーとの組み合わせで被写体を緻密にとらえられ、遠く離れた被写体やポートレート、望遠での夜景撮影が楽しめる。AI（人工知能）技術も合わせ、17.2倍の望遠撮影を実現した。

ディスプレーは、高精細で鮮やかな画面表示と、前モデルと比べ約26％消費電力を削減したという省電力を両立している。

冷却システム「3DデュアルチャネルIceLoopシステム」は、ベイパーチャンバーに生体模倣の微細構造の採用により熱伝導率を高め、高負荷時でもパフォーマンスを維持できる。

カラーはブラック、ホワイト、スターリットグリーンの3色。

市場想定価格は、内蔵ストレージ512GBモデルが19万9800円（以下全て税込）、同1TBモデルが21万9800円。

ライカ初の国際市場向けスマホ「Leica Leitzphone」も同時発売

「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」は、ライカ初だという国際市場向けスマートフォン。赤い「Leica」ロゴを背面に、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印を施す。

「Xiaomi 17 Ultra」の撮影性能に加え、独自のカメラコントロール機能やフィルターモードを搭載する。背面カメラリングを回転させるという、カメラの操作性をスマートフォンに取り入れた「カメラリング構造」を採用。焦点距離やフォーカス、ボケ味などを割り当て、緻密な操作を実現している。

ライカの写りに近づけられる13種類の「Leica Looks」、5種類のライカレンズがモチーフの「ボケ味シミュレーション」、名機「Leica M3」「Leica M9」の画作りを再現する「Leica Essential Mode」を搭載。

独自のテーマ、アイコン、レイアウトの「Leica UX / UI」を実装する。

専用ケース、レンズキャップ、ストラップなどを同梱した特別パッケージでの提供となる。

カラーはブラック。

市場想定価格は24万9800円。