【ももクロ佐々木彩夏が結婚発表】2026年に大物の結婚相次ぐ 長澤まさみ・神尾楓珠＆平手友梨奈・水上恒司ほか
【モデルプレス＝2026/03/05】モデルプレスでは2026年に結婚発表をした主な芸能人をピックアップし、幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
佐々木は、3月5日に結婚を発表。自身のInstagramでは「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と前置きし、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。
2026年に入り、豪華芸能人の結婚発表が相次いでいる。1月1日には女優の長澤まさみと映画監督・福永壮志氏が結婚を報告。長澤の所属事務所・東宝芸能株式会社は公式サイトを通じて「突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開した。
2月10日には俳優の神木隆之介（32）が一般女性との結婚を発表。神木は公式サイトにて「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と意気込んだ。俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）は翌日11日に結婚を発表し、それぞれのSNSを通じて「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」と直筆の署名を公開している。28日には俳優の水上恒司（26）が一般女性との結婚を報告。芸能界の結婚ラッシュに、世間からは驚きと祝福の声が上がっている。
本郷奏多（35）＆一般女性
一般男性＆楠木ともり（26）
辻本達規（34）＆松井珠理奈（28）
一般男性＆田中日奈子（28）
安達雄基（38）＆南沢奈央（35）
福永壮志氏（43）＆長澤まさみ（38）
谷碧仁氏（34）＆松田るか（30）
細谷祐介（31）＆伊藤歩（45）
一般男性＆夏焼雅（33）
一般男性＆日比麻音子アナウンサー（32）
清水尚弥（30）＆一般女性
インポッシブル・えいじ（41）＆一般女性
高須賀佑紀＆木村“フィリップ”ミノル（32）
門脇慎剛（31）＆糸原美波（29）
一般男性＆餅田コシヒカリ（31）※2024年に結婚したことを2026年1月13日に公表
後藤慶太郎（35）＆松田ゆう姫（38）
一般男性＆きりまる（28）
たくろう・赤木裕（34）＆一般女性
渡辺一樹（35）＆梅本まどか（33）
和田まんじゅう（40）＆一般女性
一般男性＆伊原葵（28）
オモロー山下（57）＆一般女性
長谷川ミラ（28）＆一般男性
ケンドーコバヤシ（53）＆一般女性※2025年に結婚したことを2026年1月31日に公表
一般男性＆久保田杏奈（33）
滝澤諒（27）＆一般女性
神木隆之介（32）＆一般女性
神尾楓珠（27）＆平手友梨奈（24）
一般男性＆なな茶（29）
一般男性＆牛江桃子（29）
元Repezen Foxx・GINTA（30）＆一般女性※3年前に結婚していたことを2026年2月27日に公表
水上恒司（26）＆一般女性
一般男性＆ももクロ佐々木彩夏（29）
