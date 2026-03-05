カラフルなブッフェにドリンク！東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー
2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年3月9日〜2026年5月10日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」
東京ディズニーランドでは2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催。
東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場☆
今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される期間限定メニュー「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ
© Disney
価格と提供時間帯：
【11:30〜】
大人 平日6,800円／土日祝日7,300円
中人（7〜12才）全日4,400円
小人（4〜6才）全日3,200円
【16:30〜】
大人 平日7,700円／土日祝日8,200円
中人（7〜12才）全日4,700円
小人（4〜6才）全日3,500円
※3才以下は無料です。
※2026年4月27日（月）、4月28日（火）、4月30日（木）、5月1日（金）は土日祝日料金です。
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は120分となります。
※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。
ランチとディナーの時間帯にいただける、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ。
前菜からお肉、魚介料理に、デニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できます☆
またイベントの世界観をお料理で表現していてどれも彩りが良く、ブッフェ台がとっても華やか。
お子様から大人まで楽しめるメニューがずらりと並びます。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーアップルジュース、グリーンアップルシロップ、ピーチシロップ、オレンジピュレ、キャラメルシロップ、ブルーシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、チェリー、クッキー、カラーシュガー
オレンジ、水色、白の3層が爽やかな、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク。
アップルジュースやソーダがベースのフルーティーなドリンクで、下部には濃厚なオレンジピュレも！
そして、ホイップクリームやカラフルシュガーのデコレーションもキュートなアクセントになっています。
ブッフェとスペシャルドリンク、一緒にいただくのもオススメ。
東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される、ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニューの紹介でした☆
