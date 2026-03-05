2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー

提供期間：2026年3月9日〜2026年5月10日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドでは2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催。

東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」でもイベントをテーマにしたスペシャルメニューが登場☆

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される期間限定メニュー「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ

価格と提供時間帯：

【11:30〜】

大人 平日6,800円／土日祝日7,300円

中人（7〜12才）全日4,400円

小人（4〜6才）全日3,200円

【16:30〜】

大人 平日7,700円／土日祝日8,200円

中人（7〜12才）全日4,700円

小人（4〜6才）全日3,500円

※3才以下は無料です。

※2026年4月27日（月）、4月28日（火）、4月30日（木）、5月1日（金）は土日祝日料金です。

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は120分となります。

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ。

前菜からお肉、魚介料理に、デニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できます☆

またイベントの世界観をお料理で表現していてどれも彩りが良く、ブッフェ台がとっても華やか。

お子様から大人まで楽しめるメニューがずらりと並びます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

アップルジュース、グリーンアップルシロップ、ピーチシロップ、オレンジピュレ、キャラメルシロップ、ブルーシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、チェリー、クッキー、カラーシュガー

オレンジ、水色、白の3層が爽やかな、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク。

アップルジュースやソーダがベースのフルーティーなドリンクで、下部には濃厚なオレンジピュレも！

そして、ホイップクリームやカラフルシュガーのデコレーションもキュートなアクセントになっています。

ブッフェとスペシャルドリンク、一緒にいただくのもオススメ。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される、ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニューの紹介でした☆

