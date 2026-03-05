100均で買っといて損なし！「小さくて軽いのにここまでとは…」いざって時に役立つミニライト

セリアでお買い物中に見つけたこちらの商品。USBタイプのコンパクトなライトで、お値段は￥110（税込）。軽量なうえに電池も不要なので、いざって時に役立つかも！と即購入しました。カバンやポーチに入れてもかさばらいのが魅力ですが、ここまで小さいと明るさが心配…実際に使ってみたので、詳しく見ていきましょう！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：USBライト

価格：￥110（税込）

本体仕様：8SMD

定格：3V／150mA

明るさ：約97ルーメン

販売ショップ：セリア

JANコード：4972822311861

これは買っておいて損はない！緊急時にも役立つミニライトをチェック

セリアをパトロール中、思わず「これは買い！」と言いたくなるアイテムを発見。それがこの『USBライト』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

ライトは手のひらにも収まるサイズ感で、とっても軽いのが特長。ポーチや引き出しに入れてもかさばらず、持ち運びもラクちんです。しかし、ここまでコンパクトだと、明るさは物足りないのでは…と心配になりますよね。果たして実力ではどうなのか。実際に試していきます！

想像以上に頼れる明るさ！セリアの『USBライト』

ライトはUSBを挿すと点灯、抜くと消灯する仕組みです。ON／OFFを切り替えるスイッチなどは付いていません。

そして、実際にライトを点灯するとこんな感じ。しっかりと明るいのが驚きポイントです。6畳の部屋全体をぼんやり照らせるくらいの明るさがあり、手元に近づければ文字も余裕で読めます。停電時や夜間のちょっとした作業にも十分活躍してくれそうです。

USBタイプなので、モバイルバッテリーに差し込めばそのまま点灯してくれます。まるで簡易的な懐中電灯のように使えるのも便利なところです。コードレス感覚で使えるので、アウトドアや車内に常備しておくのもおすすめ。ただ、車のシガーソケットには使用できないので、そこは要注意です。

今回はセリアの『USBライト』をご紹介しました。

小さい・軽い・明るいの三拍子がそろったセリアのミニライト。普段使いはもちろん、災害時の備えとしても心強い存在です。セリアで見かけたらぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。