100均で買っといて損なし！「小さくて軽いのにここまでとは…」いざって時に役立つミニライト
セリアでお買い物中に見つけたこちらの商品。USBタイプのコンパクトなライトで、お値段は￥110（税込）。軽量なうえに電池も不要なので、いざって時に役立つかも！と即購入しました。カバンやポーチに入れてもかさばらいのが魅力ですが、ここまで小さいと明るさが心配…実際に使ってみたので、詳しく見ていきましょう！
商品名：USBライト
商品情報
価格：￥110（税込）
本体仕様：8SMD
定格：3V／150mA
明るさ：約97ルーメン
販売ショップ：セリア
JANコード：4972822311861
これは買っておいて損はない！緊急時にも役立つミニライトをチェック
セリアをパトロール中、思わず「これは買い！」と言いたくなるアイテムを発見。それがこの『USBライト』。お値段はもちろん￥110（税込）です。
ライトは手のひらにも収まるサイズ感で、とっても軽いのが特長。ポーチや引き出しに入れてもかさばらず、持ち運びもラクちんです。しかし、ここまでコンパクトだと、明るさは物足りないのでは…と心配になりますよね。果たして実力ではどうなのか。実際に試していきます！
想像以上に頼れる明るさ！セリアの『USBライト』
ライトはUSBを挿すと点灯、抜くと消灯する仕組みです。ON／OFFを切り替えるスイッチなどは付いていません。
そして、実際にライトを点灯するとこんな感じ。しっかりと明るいのが驚きポイントです。6畳の部屋全体をぼんやり照らせるくらいの明るさがあり、手元に近づければ文字も余裕で読めます。停電時や夜間のちょっとした作業にも十分活躍してくれそうです。
USBタイプなので、モバイルバッテリーに差し込めばそのまま点灯してくれます。まるで簡易的な懐中電灯のように使えるのも便利なところです。コードレス感覚で使えるので、アウトドアや車内に常備しておくのもおすすめ。ただ、車のシガーソケットには使用できないので、そこは要注意です。
今回はセリアの『USBライト』をご紹介しました。
小さい・軽い・明るいの三拍子がそろったセリアのミニライト。普段使いはもちろん、災害時の備えとしても心強い存在です。セリアで見かけたらぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。