2、3日の最後の強化試合2試合を終え、侍ジャパンの井端弘和監督は「やるべきことはやれた」と総括した。

【もっと読む】侍J郄橋宏斗サイドがドジャースと“濃厚接触”！来オフ移籍は「十分ある」の怪情報

メジャーから過去最多の8人を招集。米国での調整を経て合流した山本由伸（ドジャース）は、国内での登板がないまま、6日の台湾との初戦に向かう。

メジャー組5人をズラリと並べた打線は、2日のオリックス戦の吉田正尚（レッドソックス）に続き、3日の阪神戦では鈴木誠也（カブス）が本塁打。ただ、注目の大谷翔平（ドジャース）は2試合で5打数無安打。村上宗隆（ホワイトソックス）も2試合で6打数無安打。岡本和真（ブルージェイズ）は1試合のみの出場で3打数無安打。5人は2試合で計26打数4安打、打率.154とサッパリである。

不安要素は投手より打者

投手では菊池雄星（エンゼルス）がオリックス相手にいきなり3失点。時差ボケも残る中、投打のメジャー勢がピリッとしないのが懸念材料だ。巨人OBで評論家の高橋善正氏がこう言った。

「メジャー組は強化試合からしか実戦ができないなどの制約があって、思うような調整ができないのは最初から分かっていたことでしょう。今回は総勢8人と多いだけに、逆に足かせにならないか。彼らにはメジャーリーガーとしてのプライドがあるし、起用法も限定される。調子が上向かないからといって、菊池をロングリリーフに回したりはできないでしょうから」

実戦が少ないと影響が出るのは、投手より打者だという。高橋氏が続ける。

「メジャー組のスイングに迫力があるのは認めるが、タイミングが合っていたのは、吉田と鈴木の本塁打ぐらいで、大谷も村上も速球に差し込まれているのが気になる。メジャー組は日本に帰国してから1週間ぐらい試合に出られないスケジュールも影響している。本番前の実戦が2試合というのは少なすぎる。本来なら、あと数試合は実戦を積みたいところだろうが、もう待ったなし。例えば中軸に置きながら、無安打の村上や岡本の調子が上がらない時、好調を維持しながら控えに回る佐藤輝明（阪神）とスパッと代えられるか。長打力を重視してメジャー勢5人を上位に置くことで、采配が窮屈にならないか。米国で調整し、日本で本番を戦い、準々決勝から再び米国に渡るというメジャー組がコンディションをつくるのが難しい日程。メジャーの選手が多い日本には不利に働きかねません」

井端監督の「メジャー偏重」が裏目に出ないか、一抹の不安が残る。

侍Jの周辺では「中日・郄橋宏斗が来オフにもドジャース入りする」という憶測が飛び交っている。さる2月28日、バンテリンドームナゴヤには、ドジャースの副社長、スカウト責任者らが訪れた。そんな彼らと試合中に話し込む日本人がいて…。いったい何が起きていたのか。

◇ ◇ ◇

侍Jの周辺では「中日・郄橋宏斗が来オフにもドジャース入りする」という憶測が飛び交っている。さる2月28日、バンテリンドームナゴヤには、ドジャースの副社長、スカウト責任者らが訪れた。そんな彼らと試合中に話し込む日本人がいて…。いったい何が起きていたのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。