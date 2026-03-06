この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「イラン攻撃で株価がみるみる下がり…2日で4000円も暴落、どこまで下がるのか？」を公開した。動画では、株価暴落に動揺する視聴者からの安易な質問を取り上げ、相場における情報収集のあり方や、過去のショックとの比較を通じた現状認識について語っている。



イラン攻撃による影響などで株価が大きく下落する不安定な相場環境の中、田端氏は生配信中に寄せられた視聴者のコメントを取り上げる。「いくらまで下がりますか？」というストレートな問いに対して、同氏は「バカですね」と即答。他人に相場の底値を聞こうとする姿勢そのものを厳しく非難した。



その理由として、質問の意図や相手の専門性を理解していない点を挙げ、「誰に聞いたらその人が何を知っていて答えられないかの区別がついていないのがバカなんだよ」と語気を強める。さらに「正しい質問を正しい相手に投げられないのはバカなんだよ」と断じ、投資において自身で考え、適切な情報を取捨選択する判断力の欠如を痛烈に批判した。



動画の終盤では、今回の下落を昨年の「トランプ関税ショック」に似ているとする別の視聴者の声にも言及した。田端氏は「あの時はこんなもんじゃなかったですよ」と当時の厳しい相場を振り返る。「あの時3万7000円〜3万8000円から3万円ぐらいになったのと比べて、今回5万9000円が5万4000円とかでしょ」と具体的な数値を並べて比較を提示した。



最後には「率がちょっと違うよな」と述べ、過去と現在の下落率の違いを客観的に指摘。表面的な値下がり幅だけで過去の暴落と同一視するのではなく、下落率というデータに基づいた冷静な相場分析を提示する形で自身の解説を締めくくった。