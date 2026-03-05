この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家が解説、米軍はなぜ5分で大統領を拘束できたのか？「軍事力があるだけではこんなことできない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で、「アメリカの攻撃方法がスゴすぎる！」と題した動画を公開。米国の驚くべき諜報能力と作戦遂行能力について、ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した作戦を例に解説した。



動画で竹田氏は、米国の特殊部隊がわずか数分で大統領を拘束できた背景には、単なる軍事力ではない緻密な諜報活動と準備があったと指摘する。その手法とは、まずスパイを送り込んでマドゥロ大統領の邸宅の正確な図面を入手し、その図面を基に「全く同じ建物を建設」してしまうというものだ。そして、その実物大の模型を使い、特殊部隊が侵入から拘束までの一連の流れを「何度も何度も訓練を重ねる」のだという。



これにより、部隊は現地の構造を完全に把握した状態で任務に臨める。竹田氏は、「初めての建物に入って『あれ、どこだ』なんてやってたら、そんなのできませんよね」と述べ、内部構造から全てを把握した上での作戦だからこそ、わずか5分という短時間での拘束が可能になったと説明した。この作戦には、CIAがベネズエラ政府内に協力者を確保したり、無人機で居場所を分刻みで把握したりするなど、多角的な情報収集が行われていたという。



竹田氏は、こうした作戦遂行能力は「ものすごい情報収集能力」と分析力に裏打ちされていると強調。「軍事力があるだけではこんなことできないんです」と語り、綿密な計算と準備こそが米国の強さの根幹にあるという見解を示した。そして、これこそが国際政治における「アメリカのリアル」であると結論づけている。