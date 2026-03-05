【Eggs′n Things】ビジュが最強すぎ高〜く積み重ねたスペシャルなパンケーキ「16 Stack Pancakes！」が食べられるのは3月19日まで。

カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs'n Things（エッグスンシングス）は、2026年3月2日から19日まで「16 Stack Pancakes！」を国内のEggs'n ThingsおよびEggs'n Things Coffee全店舗で販売しています。

最高に"アガる"アニバーサリーパンケーキ

1974年にハワイで誕生したEggs'n Thingsは、日本の原宿に1号店をオープンしてから今年の3月10日で16周年を迎えます。そこで、16周年記念のアニバーサリーパンケーキとして「16 Stack Pancakes！」を期間限定で販売しています。

バターミルクの香りとふわもち食感がたまらないパンケーキを欲張りに重ねて、5種類のフレッシュフルーツ（イチゴ、パイナップル、バナナ、オレンジ、キウイフルーツ）をトッピング。もちろん、たっぷりの山盛りクリームも添えて、16周年にふさわしいゴージャスなひと皿に仕上がっています。メープル、ココナッツ、グァバの3種類のシロップで、自分好みにアレンジして楽しめます。

価格は2970円。イートインのみの販売です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部