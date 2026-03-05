ÀÚÉä¤¬¾Ã¤¨Ž¤¼¡¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤â²þ»¥µ¡¤â¾Ã¤¨¤ë¡ÄJRÅìÆüËÜ¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹Ž¢Äê´ü·ô¤Ç¤â·èºÑ¤Ç¤â¤Ê¤¤SuicaŽ£¤Î»È¤¤Æ»
¢£µÕÀâ¡¡ÖSuica¤Ï·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÚÅÄÃæÆ»¾¼¶µ¼ø¡Ê°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û10Ç¯·×²è¤ÎÌ¤Íè¹½ÁÛ¡ÖSuica¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¡×¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯12·î¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·èºÑ¶¥Áè¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤«¡×¤ÈÁû¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¡ÖSuica¤Ï·èºÑ¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÀâ¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜ¡¦´î㔟ÍÛ°ì¼ÒÄ¹¡Ê°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÜÆ°¤ä¾¯³Û·èºÑ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¾å¸Â¤ò2Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¥³¡¼¥É·èºÑ¤ä¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤¿¤Î¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û·èºÑ»Ô¾ì¤Ç¤ÏQR¥³¡¼¥É¤â´Þ¤á¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë°ìÊý¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê´ðÈ×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´î㔟¼ÒÄ¹¤Ï¤µ¤é¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¡ÖË¤«¤Ê»þ´Ö¡×¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú´î㔟¡ÛË¤«¤Ê»þ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡ÖÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î·èºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤âÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õÉÕ¡¢µëÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¡¢µß±çÊª»ñ¤ò¼õ¤±¤È¤ë¤¿¤Ó¤ËSuica¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤Ä¤¯¤ë¡£°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿Æü¤âÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¡£27Ç¯½Õ¤«¤é·²ÇÏ¸©¤ÈµÜ¾ë¸©¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö3¤Ä¤Î³×¿·¡×¤¬ÂÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ÚÅÄÃæ¡ÛJRÅìÆüËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·½É¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÃæ±û½¸¸¢Åª¤Ê²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´î㔟¼ÒÄ¹¤¬¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤äµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú´î㔟¡Û¤â¤Á¤í¤óÅìµþ¤â¸µµ¤¤Ç¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î²ñ¼Ò¤¬ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ¼Áö¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛSuica¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£01Ç¯11·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï»þ¡¢Suica¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î³×¿·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥´¡¼¡¢2Ëü±ß¾å¸Â¡¢»öÁ°¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬µÕ¤ËÉÔÊØ¤µ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡Ú´î㔟¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¼ê¤Ë²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥¿¥Ã¥ÁÉÔÍ×¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼²þ»¥¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£27Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¹°èÉÊÀî±Ø¥¨¥ê¥¢¡½¡½¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿5±Ø¤Ç¡¢ÅÅÇÈ¤òÄÌ¤¸¤¿¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤ÏGPSµ¡Ç½¤È¿Í¹©±ÒÀ±¤ò»È¤Ã¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÇÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²þ»¥µ¡¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥Ã¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëSuica¤Î»È¤¤Æ»
¡ÚÅÄÃæ¡Û²þ»¥¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú´î㔟¡Û¤Ï¤¤¡£2Ëü±ß¤Î¾å¸Â¤â¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥³¡¼¥É·èºÑ¤ä¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÉ³¤Å¤±¤Æ¡¢30Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¥Á¥ã¡¼¥¸¤â¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÍ¿¿®ÏÈ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÍ×¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎÉÔÊØ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢Suica¤Î¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë½»¤àÊý¤Î¿çÌ²¾ðÊó¤ä·ò¹¯¾ðÊó¤òSuica¤Ë½¸Ìó¤¹¤ì¤Ð¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¿©»ö¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤ò½Ð¤¿¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢²È¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤òÊ¨¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÂðÇÛ²ÙÊª¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÆÏ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛSuica¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æ¼Ò¤Î·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤«¤é¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤½¤·¤Æ¡Ö´¶Æ°¡×¤Ø¤È²ÁÃÍ¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥º¥í¡¼¤ÎÍßµá5ÃÊ³¬Àâ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Äã¼¡¤Î¡ÖÀ¸ÍýÅªÍßµá¡Ê°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¡Ë¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´Íßµá¡×¤«¤é¡¢¹â¼¡¤Î¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½Íßµá¡Ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡Ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö°ÂÁ´¡×¤Î¼ç¸ì¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤ÏÍøÍÑ¼Ô
¡Ú´î㔟¡Û¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤ÏÀßÎ©Åö»þ¤«¤é¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òµó¤²¤Æ¡Öµæ¶Ë¤Î°ÂÁ´¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ËÀäÂÐ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¾ï¤Ë¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡Ö°Â¿´¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¤Ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ëÂ¦¤«¤é¸«¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°Â¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ÎÀè¤Ë°Â¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µæ¶Ë¤Î°ÂÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¡Ö°ÂÁ´¡×¤Î¼ç¸ì¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤ÏÍøÍÑ¼Ô¡£¤³¤Î°ã¤¤¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´¶Æ°¡×¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ï¡¢´¶Æ°¤òÀ¸¤à¾ò·ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤é´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¼óÅÔ·÷¡ÁÀÄ¿¹¤Î°ÜÆ°¤Ë°ìÈÕ¡×¤«¤±¤ë¥ï¥±
¡Ú´î㔟¡Û¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤¬JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©Ìó¤ä³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤³¤ÎÆâ¤È³°¡¢2¤Ä¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°Â¿´¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢27Ç¯ÅÙ¤Ë±¿¹ÔÍ½Äê¤Î¿·¤¿¤ÊÌë¹ÔÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡£Â®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤ÎÄó¶¡¡£
¡Ú´î㔟¡Û¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¿²Âæ¤Ç¡¢Åìµþ¤òÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤ËÍâÄ«¤ËÃå¤¯¤è¤¦¤ÊÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌë¤ò²á¤´¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£µÕÀâÅª¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û°ÜÆ°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸úÎ¨À¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¤ÎÁ°¸å¤Ç¤¤¤«¤ËË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤«¤ËÃåÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ç¤¹¡£
¢£µÕÀâ¢¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÏÉÔÆ°»º³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÚÅÄÃæ¡Û¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎµÕÀâ¤¬¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÏÉÔÆ°»º³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡Ú´î㔟¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¼ý±×¤ÏºÇÂç²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Åï¤â³Ø¹»¤âÉÂ±¡¤âÊ£¹çÅª¤ÊÊ¸²½»ÜÀß¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢100Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿´¤ÎË¤«¤µ¤ò¤Ä¤¯¤ë¼Â¸³¾ì¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¿´¤ÎË¤«¤µ¡×¤È¡Ö¼Â¸³¾ì¡×¡£¤¢¤½¤³¤Ë½¸¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à¡¢½»¤àÊý¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¹âÎØ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÅÄÃæ¡Û¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë¾ì¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ç¤¹¤Í¡£±Ø¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´î㔟¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Suica¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢²þ»¥¤Î³µÇ°¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£±Ø¥½¥È¤È±Ø¥Ê¥«¤Î¶³¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³¹¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë±Ø¤¬¤¢¤ë¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬½¸¤Þ¤ë±Ø¶õ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¡ÖBeyond Stations¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛÅ´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡ÖJ-TOD¡×¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎØ¤Ç¼ÂÁõ¤·¤¿¤â¤Î¤òÃÏÊý¤Î±Ø¤Ø¿åÊ¿Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú´î㔟¡Û¹âÎØ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼Â¸³¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£±Ø¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÅ´Ì±±Ä²½¸å¡Ö1´üÀ¸¼ÒÄ¹¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÚÅÄÃæ¡ÛÁÈ¿¥²þ³×¤âÂçÃÀ¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯7·î¡¢36»ö¶ÈËÜÉôÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´î㔟¡Ûº£¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁÈ¿¥¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò´É³í¤¹¤ë»Ù¼Ò¤äËÜÉô¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¼Ò¤È¤¤¤¦»°ÁØ¹½Â¤¤Ç¤¹¡£7·î1Æü¤ËÃæ´ÖÁØ¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î12¥¨¥ê¥¢¤ò36¤Î»ö¶ÈËÜÉô¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢ÃÏ°è¤Î´üÂÔ¡¢±¿¹Ô·ÁÂÖ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ36¤ËÊ¬¤±¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¸½¾ì¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
±Ø°÷¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤äÃÏ°è¤Î»º¶È¿¶¶½¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤äÀ®Ä¹¤Î¼Â´¶¤ò»ý¤Æ¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹ñÅ´»þÂå¤Î¶ÈÌ³¼¹¹ÔÂÎÀ©¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÁÈ¿¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ¡ÛºÇ¸å¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´î㔟¡Û»ä¤Ï¹ñÅ´¤¬Ì±±Ä²½¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¹ñÅ´¤È¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÌ±´Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎJRÅìÆüËÜ¤È¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡½¡½¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤òÁÄ¶È¤È¤·¤Æ¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ÈÀ¸³è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¡Ö2¼´¤Î·Ð±Ä¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î´ðÈ×¤Ç¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÆ½¤Ë¼«Ê¬¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ï¡Ö²æ¤è¤ê¸Å(¤¤¤Ë¤·¤¨)¤òºî(¤Ê)¤¹¡×¡£Á°Îã¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ì¤Íè¤ÎÁ°Îã¤ò¤Ä¤¯¤ëµ¤³µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¿¿²Á¤ä°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼ÀÉ÷¤ËÒ¦Áð(¤±¤¤¤½¤¦)¤òÃÎ¤ë¡×¡£»þÂå´Ä¶¤¬·ã¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¾ï¤Ë¶¯¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
´î㔟 ÍÛ°ì¡Ê¤¤»¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë
JRÅìÆüËÜ¼ÒÄ¹
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢JRÅìÆüËÜÆþ¼Ò¡£2018Ç¯¾ïÌ³¡¢21Ç¯Éû¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
----------
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊJRÅìÆüËÜ¼ÒÄ¹ ´î㔟 ÍÛ°ì¡¢ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼ ¹½À®¡á°ËÅÄ¶Õ»Ê¡Ë