この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「がんばっていると、いいことあるかもしれない」と題した動画を公開。自身の近況について「本当に必死でした」と振り返りつつ、他人の批判や世間の評価に明け暮れる風潮に違和感を示し、自分のやるべきことに集中する重要性を説いた。



動画内で茂木氏は、最近の自身が頭の中のToDoリストの消化や移動などで多忙を極め、「自分の動線、行かなくちゃいけないところに向かって移動するのが必死」な状況にあると告白。そのため、「世間のことについて『あーだこーだ』と言う気持ちがあまりない」と語る。世の中には「自分が正解を持っている」「世の中がそうなっているのはけしからん」といった態度をとる知識人や評論家が多いとしつつ、「そういう気持ちには全くならない」と自身のスタンスを明確にした。



さらに、「自分の頭の上のハエを追い払うのに必死」という表現を用い、自身のことにリソースを割くので精一杯であると説明。「世間は世間の方でちゃんとやってくださいね、というだけの話」と突き放した。そうした立場から世間を見ると、「みんなうるさいよな」と感じるといい、英語の「Busybody（おせっかい、詮索好き）」という言葉を引用。「自分のことは棚に上げて、他人のことばかり言っている」人々の多さを嘆いた。



茂木氏は「昔から僕は、本当に大事なことは自分のやるべきことだと思っていた」と振り返り、「他人のことや世間のことについて『あーだこーだ』言うことが主な業務だと思ったことは一度もない」と断言。井戸端会議のような世間話はするとしても、基本的には自分の課題に一生懸命取り組むこと以外にないと強調した。最後には視聴者に向け、「頑張っているといいことあるかもしれないよ」と呼びかけ、自身のことに集中する姿勢を推奨して動画を締めくくった。