コンビニ店員が「うちは両替所じゃねーんだよ！」と激怒　10円ガムで万札を何枚も崩す客

「お客様は神様」という言葉を都合よく解釈し、理不尽な要求を突きつける客は後を絶たない。投稿を寄せたコンビニ店員の女性（40代／埼玉県）は、レジでの厚かましい要求に呆れ果てている。ある日、客の両替希望を断ったところ、「何か買えばいい？」と食い下がってきたという。

女性が「そうですね」と答えると、その客は驚きの行動に出た。

「10円くらいのガムで、万札を何枚か両替していった」

千円札や五千円が何万円分も消えたら、店側も困るだろう。札女性は「うちは両替所じゃねーんだよ。銀行行けよ、銀行に」と怒りを露わにしている。（文：湊真智人）

気遣い強制？「何も言わなくても袋に入れてくれた」

別の店員女性（50代／福島県）は、ある客の“察してアピール”に振り回された経験を明かした。

その客は初めから機嫌が悪かったようだ。女性が「袋、ご利用ですか？」と確認するも無言のまま。返答がないため、女性は袋に入れずに商品を渡したのだが、会計後にまさかの文句を言われてしまう。

「何も言わなくても別の店員は袋に入れてくれた」

そうはいっても、それは店員や、レジの状況によっても変わってくるだろう。女性も「私には分かりません」と綴り、客の独りよがりな態度に困惑している。

