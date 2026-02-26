【GUワイドパンツ】どう穿くのがオシャレ？→ 今すぐお手本にしたい「40・50代向けコーデ」

ラクそうなのに今っぽく見えるワイドパンツは魅力的ですが、「どう合わせるのが正解？」と迷うことも。そんな悩みにヒントをくれるのが、【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った大人向けコーデです。トップスの丈感やシルエット、色合わせを少し意識するだけで、ぐっとバランスよくなりそう。今回はGUのおすすめワイドパンツを使った、オシャレな店員さんのお手本コーデを紹介します。

丸み × アンクル丈が軽快なパンツ

【GU】「ワイドテーパードアンクルパンツZ」\2,990（税込）

ボリュームのある丸みシルエットと、足首が覗くアンクル丈のバランスが特徴的なパンツ。ワイドながら裾に向かってやや細くなっているので、足元でもたつきにくく、すっきりと穿けそう。フルレングスより軽やかで、ワイドパンツが重く見えるという悩みを回避できるかも。ウエストは前開き仕様できちんと感を残しつつ、後ろはゴム入りなので、見た目と快適さを両立できそうです。

全身を淡色でまとめてすっきり上品見え

ベージュのワイドパンツに合わせて、トップスや小物を同系色でまとめたコーデ。トップスはVネックで顔まわりをすっきり見せつつ、タックイン + 黒ベルトでメリハリをつけているのがポイントです。フェミニンなアクセサリーやパンプスできれいめに寄せることで、カジュアルに転びすぎず、上品な印象に仕上がりそうです。

タック入りパンツでスタイルアップ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

幅広めの腰帯と2タック、センタープレス入りのパンツ。ウエストまわりのデザインによって腰位置が高く見えやすく、スタイルアップが期待できそうです。ボディラインを拾いにくいワイドシルエットで、下半身のラインを自然にカバーしたい40・50代におすすめです。「伸びがよい素材」（公式オンラインストアより）と後ろウエストゴム仕様と、着心地への工夫も嬉しいポイント。

ロング丈のシャツ & ジャケットで端正に

センタープレス入り、かつきれいめな素材感なので、シャツとジャケットのきれいめコーデと好相性。腰まわりのデザインを活かしてトップスをインするのもおすすめですが、長め丈のトップスをレイヤードすると縦のラインを強調できそう。40・50代が気になりがちな太ももやヒップを穏やかに包みながら、スマートな雰囲気のコーディネートに仕上がりそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N