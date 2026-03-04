【あの人のにゃんこ♡LOVE】ももいろクローバーZ・高城れにさんとZZくん「毎朝の猫の甘えん坊タイムが最高の癒しです」

2026年2月20日発売のanan特別編集のムック『にゃんこ♡LOVE もふもふ大豊作』から、ももいろクローバーZ・高城れにさんとZZくんのインタビューお届けします。

ZZくんと出会えたことで、悲しみから救われました

丸い顔にふわふわのクリーム色の被毛…。このアンアン『にゃんこ♡LOVE』の取材日に、撮影デビューを飾った高城れにさんの愛猫・ZZ（ダブルゼータ）くん。初めての撮影スタジオにも臆することなく、あちこち探検し、その好奇心旺盛な姿にスタッフはメロメロに…。

そんなZZくんが高城さんのもとに来たのは、昨年の6月21日。高城さんの誕生日だった。

「実は昨年4月、12年間一緒に暮らした最愛の猫のZ（通称、ぜっちゃん）を病気で亡くしました。ももクロとしていろいろな環境の変化があった中、楽しいことも辛いことも分かち合った大切な家族だったのでショックで…。ずっと立ち直れずにいた私を母は見ていられなかったようで、誕生日にサプライズでZZくんと引き合わせてくれたんです」

Zくんを亡くした直後は、喪失感で次を考える余裕すらなかった高城さんだったが、ZZくんのお世話をするうちに、少しずつ心が癒されていったという。

「2匹の性格は対照的だけど、毛の色など見た目が少し似ているところもあるから、ZZくんを見ているとぜっちゃんを思い出すことがあって。新しい子を迎えるのはどこかで申し訳ない気がしていたけれど、ZZくんを全力で愛することで、ぜっちゃんも私の中で生き続けるんだと思えるようになりました。猫を亡くした寂しさは、やっぱり猫でしか埋められないんだなと実感しています」

家族になって半年以上が経ち、近頃のZZくんは甘えん坊ぶりが加速しているという。

「特に朝はすごい。私の目覚ましが鳴ると、ベッドへやってきて、ゴロゴロと喉を鳴らしながら、顔に頭突きをしたり、舐めたり、体の上に乗ってフミフミしたり…。そうなると、私も布団から出られなくなっちゃうんです（笑）」

また、とても活発で、わんぱくボーイになりつつあるとも。

「高い所に登ったり、棚の扉を開けたり…もう目が離せません。この間は、大好きな青いスンスン人形を自分で持ってきて、遊んでとアピールするんです。投げたら、咥えて持ってきて、また投げてをくりかえして…楽しかったな。そういえば、猫は青を色として認識できるそうなんですけど、青いおもちゃを作ったら猫ちゃんたちは喜んでくれるかな？」

昨年は猫好きが高じて、アパレル＆雑貨ブランドを立ち上げた高城さん。ZZくんとの日々からインスパイアされた商品が誕生する日も遠くないかも!?

ももいろクローバーZ 高城れに

たかぎ・れに 1993年6月21日生まれ、神奈川県出身。ももいろクローバーZのメンバーで、イメージカラーは紫。「世界中の猫が幸せになるように」と、昨年誕生の猫好きのためのアパレル・雑貨ブランドRe catをプロデュース。売り上げの一部を保護猫支援に。@takagireni_official

