バッサリ切るなら“この髪型”一択！【40・50代】が即こなれる♡「ミニボブ」

ヘアスタイルでイメージチェンジを図るなら、バッサリ切って雰囲気を一気に更新するのがおすすめ。今回は、短いのに幼く見えず、40・50代に馴染みやすい「ミニボブ」をご紹介します。シルエットが整いやすく、忙しい朝も扱いやすいのが嬉しいポイント。こなれ感のあるヘアスタイルで、毎日のおしゃれがもっと楽しくなりそうです。

若々しい印象の丸みボブ

丸みのあるシルエットがかわいいミニボブ。レイヤーを入れすぎず、表面がフラットになっていることでツヤ感が引き出されています。乾かすだけでまとまりやすく、忙しい40・50代のライフスタイルにもぴったり。パサつきが目立ちにくいため、若々しい印象を与えられそうです。

ハイライトの陰影で立体感をプラス

すっきりとしたミニボブにハイライトで陰影をプラスしたヘアスタイル。ぺたんと見えやすい髪も、ハイライトを入れることで立体感が生まれるのがポイントです。細かなハイライトは、白髪を自然にぼかしたい人にもおすすめ。大人女性の髪の悩みを解消しながら、生き生きとした印象に見せてくれそうです。

軽やかな切りっぱなしボブ

こちらのミニボブは、切りっぱなしのシルエットがカジュアルな雰囲気。乾かすだけでおしゃれ見えを狙えて、コテで動きをつけるのもおすすめです。透明感のあるカラーを合わせていることで、重く見えず軽やかに仕上がっています。

クセを活かしてナチュラルに

こちらは@amimotokiさんが「くせ毛を生かしたミニボブ」と紹介しているヘアスタイル。年齢による髪のうねりも、ミニボブなら自然な動きとして活かせそうです。ナチュラルな仕上がりでこなれ感があり、自然体な魅力を引き出してくれるかも。

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※こちらの記事では@osm1019様、@kaito_osaka.design様、@nico_saki.0420様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri