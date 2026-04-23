「明確に待遇が変わった」嵐・二宮和也が語る大ブレイクの理由。SMAP、Snow Manも経験した“国民的アイドル”に上り詰める条件とは
国民的アイドルグループ「嵐」の活動終了の瞬間が、刻々と迫っています。
5月いっぱいで活動終了となる嵐ですが、1月28日放送の『ニノなのに』（TBS系）で、二宮和也さんが「僕らの共通見解として、我々嵐は『花より男子』で売れたと思ってる」「あそこで明確に待遇が変わってる」との発言が注目を集めました。
国民的アイドルグループにまで駆け上がった嵐がブレイクしたきっかけは、メンバー全員で主演した映画『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』（2002年）や、彼らの冠バラエティ番組などではなく、松本潤さんが単独出演した恋愛ドラマだったというのです。
◆「嵐」には人気が停滞していた時期がある
嵐は1999年11月のデビュー曲「A・RA・SHI」がミリオンセラーに迫る大ヒットとなりましたが、スタートダッシュの勢いを維持できず、人気が停滞していきます。
そんな状況を打ち破ったのが2005年の『花より男子』。井上真央さん演じる「牧野つくし」と松本潤さん演じる「道明寺 司」のラブストーリーが、嵐全体の岐路となったのです。
『花より男子』は2007年に続編ドラマ『花より男子2（リターンズ）』が放送され、2008年には劇場版『花より男子F（ファイナル）』が公開され、ブームを巻き起こしていました。3作品とも嵐が主題歌を担当しており、「WISH」「Love so sweet」「One Love」はいずれも嵐の名曲に挙げられるでしょう。
その後、2009年に『VS嵐』（フジテレビ系）がゴールデンタイムに昇格し、2010年に『嵐にしやがれ』（日本テレビ系）がプライムタイムでスタート。嵐は国民的アイドルグループとなっていきました。
◆「SMAP」が売れたきっかけはあのドラマ？
さて、“国民的アイドルグループ”としての嵐の先輩と言えば「SMAP」でしょう。
実は、嵐のブレイクの仕方はSMAPのブレイクの仕方に似ているのです。
SMAPは1991年にCDデビューしていますが、1994年の12枚目のシングルまでCD週間セールスランキングで初登場1位を獲得できておらず、旧ジャニーズ事務所内で落ちこぼれグループ的な扱いを受けていたというのは有名な話。
そんなSMAPが1994年に初のCDセールス1位を獲得する以前、1993年にグループのターニングポイントとなるドラマがありました。恋愛ドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）です。
同ドラマで木村拓哉さんは3番手キャスト、主人公カップルの当て馬役として出演しましたが、石田ひかりさん演じるヒロインを後ろから抱きしめるシーンが大きな話題となり、「あすなろ抱き」としてブームに。
◆“木村拓哉のいるグループ”として浸透
これを機に木村さんが俳優としてブレイクしていき、同時にSMAPの名も“木村拓哉のいるグループ”として広い世代に浸透していったのです。
余談ですが、木村さんのドラマがきっかけでSMAPがもう一段階、売れっ子になったのが1996年。同年に冠バラエティ番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）がスタートしてすでに大人気でしたが、『SMAP×SMAP』と同日に木村さんと山口智子さん出演の恋愛ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）がスタートし、社会現象化。
『ロングバケーション』と『SMAP×SMAP』のダブル人気で、SMAPはさらなるブレイクを果たし、国民的アイドルグループへとジャンプアップしていったのです。
◆「Snow Man」は目黒蓮の『silent』？
嵐の“国民的アイドルグループ”の先輩がSMAPなら、後輩グループでもっともそのポジションに近いのは「Snow Man」ではないでしょうか。
そしてSnow ManもSMAP、嵐と同じく、メンバー1人が出演した恋愛ドラマによって、人気が加速していったのです。
5月いっぱいで活動終了となる嵐ですが、1月28日放送の『ニノなのに』（TBS系）で、二宮和也さんが「僕らの共通見解として、我々嵐は『花より男子』で売れたと思ってる」「あそこで明確に待遇が変わってる」との発言が注目を集めました。
国民的アイドルグループにまで駆け上がった嵐がブレイクしたきっかけは、メンバー全員で主演した映画『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』（2002年）や、彼らの冠バラエティ番組などではなく、松本潤さんが単独出演した恋愛ドラマだったというのです。
嵐は1999年11月のデビュー曲「A・RA・SHI」がミリオンセラーに迫る大ヒットとなりましたが、スタートダッシュの勢いを維持できず、人気が停滞していきます。
そんな状況を打ち破ったのが2005年の『花より男子』。井上真央さん演じる「牧野つくし」と松本潤さん演じる「道明寺 司」のラブストーリーが、嵐全体の岐路となったのです。
『花より男子』は2007年に続編ドラマ『花より男子2（リターンズ）』が放送され、2008年には劇場版『花より男子F（ファイナル）』が公開され、ブームを巻き起こしていました。3作品とも嵐が主題歌を担当しており、「WISH」「Love so sweet」「One Love」はいずれも嵐の名曲に挙げられるでしょう。
その後、2009年に『VS嵐』（フジテレビ系）がゴールデンタイムに昇格し、2010年に『嵐にしやがれ』（日本テレビ系）がプライムタイムでスタート。嵐は国民的アイドルグループとなっていきました。
◆「SMAP」が売れたきっかけはあのドラマ？
さて、“国民的アイドルグループ”としての嵐の先輩と言えば「SMAP」でしょう。
実は、嵐のブレイクの仕方はSMAPのブレイクの仕方に似ているのです。
SMAPは1991年にCDデビューしていますが、1994年の12枚目のシングルまでCD週間セールスランキングで初登場1位を獲得できておらず、旧ジャニーズ事務所内で落ちこぼれグループ的な扱いを受けていたというのは有名な話。
そんなSMAPが1994年に初のCDセールス1位を獲得する以前、1993年にグループのターニングポイントとなるドラマがありました。恋愛ドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）です。
同ドラマで木村拓哉さんは3番手キャスト、主人公カップルの当て馬役として出演しましたが、石田ひかりさん演じるヒロインを後ろから抱きしめるシーンが大きな話題となり、「あすなろ抱き」としてブームに。
◆“木村拓哉のいるグループ”として浸透
これを機に木村さんが俳優としてブレイクしていき、同時にSMAPの名も“木村拓哉のいるグループ”として広い世代に浸透していったのです。
余談ですが、木村さんのドラマがきっかけでSMAPがもう一段階、売れっ子になったのが1996年。同年に冠バラエティ番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）がスタートしてすでに大人気でしたが、『SMAP×SMAP』と同日に木村さんと山口智子さん出演の恋愛ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）がスタートし、社会現象化。
『ロングバケーション』と『SMAP×SMAP』のダブル人気で、SMAPはさらなるブレイクを果たし、国民的アイドルグループへとジャンプアップしていったのです。
◆「Snow Man」は目黒蓮の『silent』？
嵐の“国民的アイドルグループ”の先輩がSMAPなら、後輩グループでもっともそのポジションに近いのは「Snow Man」ではないでしょうか。
そしてSnow ManもSMAP、嵐と同じく、メンバー1人が出演した恋愛ドラマによって、人気が加速していったのです。