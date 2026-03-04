2児の母・木下優樹菜、豪華ひな祭りメニュー6品4人分公開「飾り切り綺麗」「盛り付けのセンスが神」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】元タレントの木下優樹菜が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りの食卓を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「飾り切り綺麗」茶碗蒸し・五目ちらし寿司・真鯛の塩昆布和えなど6品4人分披露
木下は「茶碗蒸し」「五目ちらし寿司」「真鯛の塩昆布和え」「春巻き」「お吸い物」「かごせいのかまぼこ」とメニューを添え、グラスやお吸い物の乗った盆が4つ並んだ食卓の写真を公開。サーモンやいくら、花の形に飾り切りされたれんこんなどが綺麗に盛り付けられたちらし寿司がたくさんの料理に囲まれており、「食べる前に姉妹喧嘩しやがりましたので、怒鳴り散らかした母ちゃんデシタ」とエピソードもつづっている。
この投稿に、ファンからは「料理上手で尊敬」「盛り付けのセンスが神」「娘さんたち幸せ」「豪華」「愛情たっぷり」「飾り切り綺麗」などと反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜、ひな祭りの食卓公開
◆木下優樹菜の投稿に反響
