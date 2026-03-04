1.獲物に気づかれたくない

猫が忍び足になる最も代表的な理由は、野生時代の名残である狩猟本能です。猫は、獲物をじっと待つ「待ち伏せ」と、相手に気づかれず間合いを詰める「忍び寄り」を組み合わせた狩りを行います。

確実に仕留めるためには、極限まで接近してから一気に飛びかかる必要があるため、足音で存在を知らせることは致命的な失敗につながります。

家庭内においても、お気に入りのおもちゃを見つけた際や、同居する他の猫にいたずらを仕掛けようとする際に、このスイッチが入るのです。猫と「だるまさんがころんだ」をして遊ぶと、その物音を立てない身のこなしの静かさを、間近で感じることができるはずです。

2.慎重な警戒心

聞き慣れない音がしたときや、新しい家具が置かれたとき、猫は腰を低くして忍び足になります。これは恐怖心というよりも、正体不明のものに対して「まずは安全を確認したい」という慎重な心理の表れです。

物音を立てないことで、相手に気づかれる前に情報を収集し、安全かどうかを確かめようとしています。新しい環境に慣れていない猫が忍び足で歩いているときは、そっと見守ってあげることが大切です。

また、来客があった際にも、音を立てずに移動する様子が見られることがあります。これは、知らない人に対して強い緊張や恐怖を感じている場合も多いため、無理に構わず、猫が安心できるまでそっとしておいてあげましょう。

3.平穏を乱したくない

猫は争いを避ける、平和を愛する動物です。例えば、飼い主さんが眠っているときや、同居している猫がリラックスしているときに、あえて音を立てずにその横を通り過ぎることがあります。

これは、相手を驚かせてトラブルになるのを防ぎ、今の穏やかな空気を壊したくないという、猫なりの配慮や気遣いの表れです。

特に多頭飼育の環境では、力関係で不利な猫が相手を刺激しないよう、気配を消して静かに立ち去る際にもこの忍び足が使われます。周囲の状況をよく観察し、その場の調和を保とうとする繊細な知恵と、争いを避けたいという健気な願いが、その一歩に隠されています。

まとめ

猫が忍び足で歩くのは、ご先祖様から伝わってきた生きるための知恵であり、目の前の状況を一生懸命に確かめようとする賢さの表れでもあります。

もし愛猫が音を立てずに歩いていたら、何かに真剣に向き合っている証拠です。驚かせたり急に構ったりせず、その静かな冒険をそっと見守ってあげましょう。足音を消して歩く理由に気づいてあげることは、猫との心の距離を縮める、大切なきっかけになるはずです。